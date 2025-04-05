العراق.. اجتماع حاسم اليوم لتسمية مدرب جديد للمنتخب خلفاً لكاساس

خبرني - يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعاً حاسماً لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل الكرة العراقية، وفي مقدمتها تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني.

وقال عضو الاتحاد، غالب الزاملي، في تصريح لوكالة شفق نيوز العراقية، إن "الاجتماع سينعقد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وسيشهد مناقشة ملفات مهمة تخص المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مصير المنتخب الوطني والمدرب الذي سيقوده في مباراتين حاسمتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، أمام منتخبي كوريا الجنوبية والأردن، والمقرر إقامتهما في بغداد وعمان على التوالي".

وأضاف، أن "الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى نتائج عمل اللجنة المكلفة بإنهاء الالتزامات المالية كافة مع المدرب السابق، خيسوس كاساس، بعد القرار النهائي بإقالته على خلفية النتائج السلبية في التصفيات، ولا سيما في المباراتين الأخيرتين أمام الكويت وفلسطين، والتي أسفرت عن تراجع ترتيب العراق إلى المركز الـ 59 عالمياً".

وأشار الزاملي إلى أن "الاجتماع سيصدر عنه عدد من المقررات الجديدة التي تخص المنتخب الوطني ومسيرته في التصفيات، فضلاً عن مناقشة تفاصيل تتعلق بالأنشطة الكروية المحلية، والتحضيرات الخاصة بالمنتخبات الوطنية الأخرى المقبلة على استحقاقات خارجية".

كما شدد على أن "كل ما يُنشر بشأن المدرب كاساس، هو مجرد استنتاجات، وقد أُغلق ملفه بشكل نهائي بقرار الاتحاد".

يُذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد قرر في وقت سابق إنهاء عقد المدرب الإسباني كاساس، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هذا وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.



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