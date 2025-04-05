3 حكام أردنيين يشاركون في إدارة فعاليات بطولة الدوري العالمي للكراتيه

3 حكام أردنيين يشاركون في إدارة فعاليات بطولة الدوري العالمي للكراتيه
خبرني - بدأ ثلاثة حكام أردنيين مشاركتهم في إدارة مباريات بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين تحت سن 21 للكراتيه، المقامة حالياً في إسبانيا.
ويمثل الأردن في هذه البطولة الحكم الدولي عبدالحفيظ عالية، والحكم الدولي إبراهيم الدقس، والحكم الدولي هنادي البنا. حيث شارك الحكام الأردنيون في إدارة مباريات البطولة التي تتميز بالقوة والندية والمنافسة.
وجاءت مشاركة الحكام الأردنيين في هذه البطولة في ظل التميز الكبير الذي تشهده الكراتيه الأردنية على صعيد المنتخبات الوطنية والتحكيم، ما جعلها محط تقدير واحترام الاتحادين العالمي والآسيوي.
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