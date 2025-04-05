3 حكام أردنيين يشاركون في إدارة فعاليات بطولة الدوري العالمي للكراتيه

خبرني - بدأ ثلاثة حكام أردنيين مشاركتهم في إدارة مباريات بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين تحت سن 21 للكراتيه، المقامة حالياً في إسبانيا.

ويمثل الأردن في هذه البطولة الحكم الدولي عبدالحفيظ عالية، والحكم الدولي إبراهيم الدقس، والحكم الدولي هنادي البنا. حيث شارك الحكام الأردنيون في إدارة مباريات البطولة التي تتميز بالقوة والندية والمنافسة.

وجاءت مشاركة الحكام الأردنيين في هذه البطولة في ظل التميز الكبير الذي تشهده الكراتيه الأردنية على صعيد المنتخبات الوطنية والتحكيم، ما جعلها محط تقدير واحترام الاتحادين العالمي والآسيوي.



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