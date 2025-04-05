توماس مولر وبايرن ميونيخ .. نهاية رحلة الـ25 عاما

خبرني - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ولاعبه توماس مولر، انتهاء حقبة اللاعب في النادي التي استمرت لـ25 عاما في الصيف المقبل، لأن عقد اللاعب لن يتم تجديده لما بعد الموسم الجاري.

وانضم مولر (35 عاما) لبايرن في عام 2000 ولعب 743 مباراة مع الفريق، وفاز بـ33 لقبا، بما في ذلك 12 لقبا للدوري الألماني (بوندسليغا)، و6 ألقاب لكأس ألمانيا، ولقبين لدوري أبطال أوروبا.

كما فاز اللاعب الدولي السابق بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.

وقال مولر على "إنستغرام" أن "النادي اتخذ قرارا واعيا بعدم التفاوض لتجديد عقدي في الموسم المقبل. حتى لو لم يكن هذا يتوافق مع أمنياتي الشخصية، فإنه من المهم أن يتبع النادي قناعاته".

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي لبايرن: "لن يكون هناك أي لاعب آخر مثله، هذا مؤكد، حيث كان جزءا من الفريق منذ صغره. كان هذا قرارا صعبا، كما يعلم الجميع".

وقال بايرن إنه سوف يتم إقامة مباراة وداع لمولر، فيما لم يكشف مولر ما إذا كان سيعتزل أو سيواصل اللعب في مكان آخر.