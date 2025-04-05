فالنسيا يسقط الريال على ارضه ويقدم هدية لبرشلونة
خبرني - قدّم فالنسيا هدية مثالية لبرشلونة من أجل تعزيز صدارته بفوزه على ريال مدريد بعد مباراة لم تحسم إلا في اللحظات الأخيرة.
وسقط ريال مدريد في فخ ضيفه فالنسيا بالخسارة 2-1 اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأضاع ريال مدريد فرصة مثالية للتقدم عندما فشل البرازيلي فينيسيوس جونيور بالتسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشرة.
واستغل فالنسيا الموقف سريعاً عندما منحه الغيني دياكابي الأفضلية في الدقيقة الخامسة عشرة.
وأعاد فينيسيوس ريال مدريد إلى المباراة بإدراكه التعادل في الدقيقة الخمسين، لكن البديل هوغو دورو صدم الفريق المضيف بهدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وتوقف رصيد ريال مدريد عند 63 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر مع مباراة أقل للأخير.
ورفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة معززاً من حظوظه في البقاء بالدوري الإسباني بعدما ابتعد بفارق سبع نقاط مؤقتاً عن ليغانيس صاحب المركز الثامن عشر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين