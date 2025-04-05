فالنسيا يسقط الريال على ارضه ويقدم هدية لبرشلونة

خبرني - قدّم فالنسيا هدية مثالية لبرشلونة من أجل تعزيز صدارته بفوزه على ريال مدريد بعد مباراة لم تحسم إلا في اللحظات الأخيرة.

وسقط ريال مدريد في فخ ضيفه فالنسيا بالخسارة 2-1 اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاع ريال مدريد فرصة مثالية للتقدم عندما فشل البرازيلي فينيسيوس جونيور بالتسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشرة.

واستغل فالنسيا الموقف سريعاً عندما منحه الغيني دياكابي الأفضلية في الدقيقة الخامسة عشرة.

وأعاد فينيسيوس ريال مدريد إلى المباراة بإدراكه التعادل في الدقيقة الخمسين، لكن البديل هوغو دورو صدم الفريق المضيف بهدف الانتصار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 63 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر مع مباراة أقل للأخير.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة معززاً من حظوظه في البقاء بالدوري الإسباني بعدما ابتعد بفارق سبع نقاط مؤقتاً عن ليغانيس صاحب المركز الثامن عشر.