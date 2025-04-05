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عمرو دياب يخطف الأنظار بـ"لوك جديد" في حفله بالبحرين

عمرو دياب يخطف الأنظار بـ"لوك جديد" في حفله بالبحرين

2025-04-05 01:56:39
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - فاجأ النجم المصري عمرو دياب جمهوره بإطلالة جديدة خلال حفله الذي أقيم على مسرح "بيون الدانة" بالعاصمة البحرينية المنامة.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث امتلأت المدرجات قبل ساعات من انطلاقه، وصعد "الهضبة" إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور، على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، ليفتتح بها أولى فقرات الحفل بعد فترة توقف خلال شهر رمضان.

ولفت عمرو دياب الأنظار بـ"لوك جديد" نال إعجاب الحاضرين، وتفاعل معه الجمهور على مدار فقرات الحفل، وقدم باقة من أشهر أغانيه التي طالما أحبها الجمهور، مثل: "ده لو اتساب، أنت الحظ، برج الحوت، وياه" وغيرها.

كما غنى أيضًا "نور العين"، "يتعلموا"، "شكرًا من هنا لبكرة"، و"وغلاوتك".

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