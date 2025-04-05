عمرو دياب يخطف الأنظار بـ"لوك جديد" في حفله بالبحرين

عمرو دياب يخطف الأنظار بـ"لوك جديد" في حفله بالبحرين
خبرني - فاجأ النجم المصري عمرو دياب جمهوره بإطلالة جديدة خلال حفله الذي أقيم على مسرح "بيون الدانة" بالعاصمة البحرينية المنامة.
وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث امتلأت المدرجات قبل ساعات من انطلاقه، وصعد "الهضبة" إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور، على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، ليفتتح بها أولى فقرات الحفل بعد فترة توقف خلال شهر رمضان.
ولفت عمرو دياب الأنظار بـ"لوك جديد" نال إعجاب الحاضرين، وتفاعل معه الجمهور على مدار فقرات الحفل، وقدم باقة من أشهر أغانيه التي طالما أحبها الجمهور، مثل: "ده لو اتساب، أنت الحظ، برج الحوت، وياه" وغيرها.
كما غنى أيضًا "نور العين"، "يتعلموا"، "شكرًا من هنا لبكرة"، و"وغلاوتك".
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