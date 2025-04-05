السعودية وجهة بديلة للأموال الصينية: رسوم ترامب تدفعهم نحو الرياض

خبرني - يرى محللون اقتصاديون أن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تشجّع المستثمرين الصينيين على توسيع استثماراتهم في المملكة العربية السعودية، فمع فرض ترامب رسوماً جمركية على الصين ودول آسيوية أخرى، برزت المملكة كوجهةٍ آمنة للمستثمرين الساعين إلى تنويع استثماراتهم خارج الصين.

وشهدت العلاقات بين الرياض وبكين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة؛ ففي عام 2023، تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 100 مليار دولار.

يقول كليف تشاو، المؤسّس والشريك الإداري لشركة "EW Partners"، وهي شركة استثمارية مقرها الرياض تدير أصولاً بنحو مليار دولار: "الاستثمارات الصينية في المملكة في ازديادٍ مستمرٍ، وهذا واضح تماماً على أرض الواقع".

ويضيف: "العوامل الاقتصادية العالمية تدفع رجال الأعمال الصينيين إلى البحث عن وجهات استثمارية جديدة، والسعودية أصبحت واحدة من أبرز هذه الوجهات".

ووفقاً لمعهد "أميركان إنتربرايز"، استثمرت الصين أكثر من 60 مليار دولار في المملكة منذ عام 2005. وفي السنوات العشر الأخيرة، اتجهت شركات التكنولوجيا والسيارات والطاقة الصينية إلى الاستثمار في السعودية وافتتاح مصانع ومقار إقليمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قد أعلن أخيراً فرض تعريفات جمركية بنسبة 34% على البضائع الصينية ، و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الحد الأدنى 10% على الواردات من السعودية والإمارات وقطر ومصر وبريطانيا.