شركة يملكها ماسك تسعى لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض

خبرني - تتجه شركة "بورينغ كومباني" (The Boring Company)، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ إلى تقديم طلب للجهات المختصّة في المملكة، بهدف فكرة إنشاء شبكة طرق تحت الأرض في العاصمة الرياض.

يأتي هذا التوجّه بعد إعلان إطلاق شركة "تسلا" سياراتها الكهربائية في السوق السعودي في العاشر من أبريل الجاري.

وتعد السعودية؛ أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، سوقاً واعدة للسيارات الكهربائية، وتتطلع " تسلا " و"بورينغ كومباني" إلى تعزيز وجودها في هذا السوق المهم.

ووقّعت الشركة الأمريكية قبل عدة أشهر اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتنفيذ مشروعٍ مماثلٍ لإنشاء طرق تحت الأرض بطول 17 كيلومتراً، على غرار المشروع الذي تمّ تنفيذه في مدينة لاس فيغاس الأمريكية والمخصّص للسيارات الكهربائية.

وكان إيلون ماسك قد طرح رؤيته لنظام نقلٍ مستقبلي تحت اسم "هايبرلوب" منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، ويأمل في نقل الفكرة إلى جميع الدول التي تعمل فيها سيارات تسلا.

وتعتمد مشاريع "هايبرلوب" على اختيار الطرق الرئيسة التي تشهد ازدحاماً مرورياً كثيفاً، ثم يتم حفر أنفاق تحت الأرض تمتد لكيلومترات عدة وتتفرّع إلى طرقٍ أخرى، بهدف تخفيف الازدحام وتقليل أوقات التنقل.