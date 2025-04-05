شركة يملكها ماسك تسعى لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض

شركة يملكها ماسك تسعى لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض
خبرني - تتجه شركة "بورينغ كومباني" (The Boring Company)، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ إلى تقديم طلب للجهات المختصّة في المملكة، بهدف فكرة إنشاء شبكة طرق تحت الأرض في العاصمة الرياض.
يأتي هذا التوجّه بعد إعلان إطلاق شركة "تسلا" سياراتها الكهربائية في السوق السعودي في العاشر من أبريل الجاري.
وتعد السعودية؛ أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، سوقاً واعدة للسيارات الكهربائية، وتتطلع " تسلا " و"بورينغ كومباني" إلى تعزيز وجودها في هذا السوق المهم.
ووقّعت الشركة الأمريكية قبل عدة أشهر اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتنفيذ مشروعٍ مماثلٍ لإنشاء طرق تحت الأرض بطول 17 كيلومتراً، على غرار المشروع الذي تمّ تنفيذه في مدينة لاس فيغاس الأمريكية والمخصّص للسيارات الكهربائية.
وكان إيلون ماسك قد طرح رؤيته لنظام نقلٍ مستقبلي تحت اسم "هايبرلوب" منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، ويأمل في نقل الفكرة إلى جميع الدول التي تعمل فيها سيارات تسلا.
وتعتمد مشاريع "هايبرلوب" على اختيار الطرق الرئيسة التي تشهد ازدحاماً مرورياً كثيفاً، ثم يتم حفر أنفاق تحت الأرض تمتد لكيلومترات عدة وتتفرّع إلى طرقٍ أخرى، بهدف تخفيف الازدحام وتقليل أوقات التنقل.
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