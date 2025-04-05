بدعم سعودي.. كريستيانو رونالدو يضع شروطه لشراء نادي فالنسيا

خبرني - كشفت تقارير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، وضع شروطا خاصة من أجل شراء نادي فالنسيا الإسباني، الذي ارتبط اسمه به منذ فترة.

وارتبط اسم رونالدو في فبراير/ شباط الماضي بإمكانية شراء فالنسيا، النادي الذي واجهه 20 مرة كلاعب وسجل في مرماه 15 هدفاً وصنع 5 أهداف، وحقق 12 فوزا وخسر مرتين وتعادل في 6 مناسبات.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها إن رونالدو وضع شرطاً لشراء فالنسيا، وهو عدم هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني الإسباني، هذا الموسم.

ويحتل فالنسيا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل 9 جولات من النهاية برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن رونالدو قد يحظى في هذه العملية بدعم من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

يأتي هذا في ظل تحول البرتغالي منذ انتقاله مطلع 2023 إلى النصر إلى واجهة ورمز لكرة القدم السعودية، وحضوره العديد من الفعاليات في بطولات الملاكمة والفنون القتالية وغيرها من المناسبات الرياضية وغير الرياضية.

وكان رونالدو قد تحدث في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عن حلمه بشراء أحد الأندية في المستقبل، حيث قال: "ما زلتُ صغيرًا جدًا، لديّ الكثير من الخطط والأحلام، لكن تذكروا كلماتي، سأكون مالكًا لنادٍ كبير".

ويعتبر رونالدو من أهم الأسماء في تاريخ كرة القدم الإسبانية، حيث بقي هناك 9 سنوات من 2009 إلى 2018 مع ريال مدريد، خاض فيها 438 مباراة سجل فيها 450 هدفاً حولته للهداف التاريخي للنادي.

وقد شكلت علاقة رونالدو مع رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم المحور الأساسي لشائعة شرائه الخفافيش، لكن الأخير صرح مؤخراً بعدم وجود أي نية من قبله للبيع.

يذكر أن مجلة "فوربس" العالمية قدرت قيمة فالنسيا في عام 2023 بـ169 مليون جنيه استرليني، بحساب إيرادات المباريات وحقوق البث والأنشطة التجارية وقيمة العلامة التجارية والدخل التشغيلي إلى جانب الديون.