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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلا

2025-04-05 01:56:36
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار أواخر مارس/ آذار إلى 3354 قتيلا.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في ميانمار اليوم، بأن عدد المصابين بلغ وفق حصيلة غير نهائية 4850 شخصا، فضلا عن أعداد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض.

وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، قد ضرب البلاد في 28 مارس، ويعد من أقوى الزلازل التي تشهدها ميانمار منذ نحو قرن، ما أدى إلى انهيار مبان، من بينها مستشفيات، ودمر تجمعات سكنية، تاركا ملايين الأشخاص دون مأوى أو خدمات أساسية.

ويأتي هذا الزلزال في وقت تعاني فيه ميانمار من أزمة إنسانية حادة، حيث كانت المناطق المتضررة تستضيف 1.6 مليون نازح نتيجة الصراع المستمر منذ عام 2021.

وزادت الكارثة من معاناة 20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني أكثر من 15 مليون شخص من الجوع.

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