يديعوت: الحوثيون يتمددون إلى إفريقيا ويقتربون من إسرائيل

خبرني - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم السبت، إن "الحوثيين يتمددون إلى إفريقيا، ويقتربون من إسرائيل"، معتبرة أن "الخطر أكبر مما نراه الآن".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة تشعر بالإحباط بسبب "التأثير المحدود" للعملية ضد الجناح الإيراني الأكثر استقلالية، والذي يتوسع الآن في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية بالنسبة للمحور الشيعي وإسرائيل"، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن "الحوثيين يرسلون أسلحتهم إلى دول إضافية - وفي منطقة غير متوقعة وخطيرة للغاية".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في السنوات الأخيرة، انتشر الحوثيون، من بين أماكن أخرى، في منطقة القرن الإفريقي، والذي يشمل جيبوتي والصومال (وكذلك أرض الصومال وبونتلاند) وإريتريا وإثيوبيا، وقد أصبحت سيطرتهم على هذه المناطق تدريجيا ذات أهمية، بهدف ترسيخ وجودهم والاقتراب أكثر من إسرائيل. علاوة على ذلك، تتمتع منطقة القرن الإفريقي والسودان بأهمية استراتيجية: فهي المنطقة التي تشكل جزئيا الطرف الآخر لخليج عدن، مقابل اليمن، وجزئيا تمتد على طول شواطئ البحر الأحمر. إن النفوذ هناك - إلى جانب النفوذ في اليمن - يخدم غرض فرض الحصار على إسرائيل، ويمكن أن يساعد أيضا في تقديم المساعدات لحماس في غزة".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه "على سبيل المثال، في الصومال، وسع الحوثيون الشيعة تعاونهم مع منظمة الشباب الإرهابية السنية، التي تعتبر تابعة لتنظيم القاعدة في شرق إفريقيا - وكذلك مع تنظيم داعش. وبحسب تقارير نشرت في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تقارير صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقدت حركة الشباب اجتماعات في الصومال مع ممثلين عن الحوثيين وطلبت المساعدة بالأسلحة والتدريب. وفي المقابل، تعهدت حركة الشباب بتوسيع أنشطة القراصنة التي تسبب الفوضى في البحر في خليج عدن قبالة سواحل الصومال، وتهاجم السفن التجارية وتعطل حرية الملاحة. إلى ذلك تعهد عناصر حركة الشباب للحوثيين بتحصيل فدية من السفن المحتجزة".

وفي جيبوتي، قالت الصحيفة في تقريرها إن "تأثير الحوثيين في جيبوتي قد يجعل من الأسهل، إغلاق ممرات الشحن في الطريق إلى إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى قصة أحد مواطني جيبوتي من بني عفر والذي عمل على تجنيد الشباب لمصلحة الحوثيين مقابل بدل مادي، لافتة إلى أن "الإغراء كان عبارة عن وعد إيراني لبني عفار، مفاده أن طهران ستدعم القبيلة اقتصادياً وعسكريا حتى تتحرر من حكم جيبوتي وأثيوبيا وإريتريا، تماما كما دعمت حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. ومن بين أمور أخرى، وعدوا بأن يكونوا "قوة عظيمة وفعالة" في البحر الأحمر".

وفي هذا الصدد قال داني سيترينوفيتش، وهو باحث زميل في برنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي ورئيس سابق لفرع إيران في قسم الأبحاث في وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، إن الحوثيين يبدو أنهم الوكيل الإيراني الذي من المفترض أن يعمل في أفريقيا - وأن يقوم أيضا بتجنيد عناصر أفريقية لإنشاء قدرة نشطة في القارة.

وأضاف:"من الناحية الاستراتيجية، ينصب التركيز على القرن الأفريقي، لكن الحوثيين هددوا سابقا بمهاجمة إسرائيل في منطقة رأس الرجاء الصالح (في جنوب غرب أفريقيا، حيث يلتقي المحيط الأطلسي بالمحيط الهندي). ووردت تقارير عن رغبتهم في الوجود في شمال أفريقيا أيضا. لديهم صلة طبيعية بالتاريخ الأفريقي، أكثر بكثير من الإيرانيين، ولذلك فهم رأس الحربة في هذه الخطوة. يجب أن نشعر بقلق بالغ إزاء نية خلق القدرة على العمل في تلك البلدان".

وأكد سيترينوفيتش أن "تهديد الحوثيين ليس التهديد الذي نراه حاليا في الشرق الأوسط فقط، في مضيق باب المندب وفي تهديدات الهجوم على إسرائيل، بل إنه أيضًا تهديد محتمل أكبر للمصالح الإسرائيلية والغربية. لا ينبغي أن تقتصر الحملة ضد الحوثيين على اليمن فحسب، بل ينبغي أيضا النظر إلى مشكلة الحوثيين من منظور أفريقي".

وبحسب سيترينوفيتش فإن "أي إنجاز تحققه حركة الشباب في المنطقة سيكون دراماتيكيا بالنسبة للحوثيين، إذ سيفتح لهم مناطق سيطرة جديدة. وفي هذه الحالة فإن الاختلافات الأيديولوجية بين السنة والشيعة لا تشكل أي فرق على الإطلاق. وفي نهاية المطاف، فإن الأمر يتعلق بمصالح استراتيجية عميقة تخدم الجانبين. والقصة مماثلة في السودان - طريق التهريب الاستراتيجي، حيث تهيمن إيران بشكل كبير، وتساعد بشكل كبير الحاكم العسكري عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن الأسبوع الماضي من القصر الرئاسي أن "الخرطوم حرة"".

وقال سيترينوفيتش إنه بما أن الحوثيين يتصرفون بالنيابة عن إيران في أفريقيا، فمن المرجح أن يكون لهم حضور كبير في السودان - وينطبق الأمر نفسه على إريتريا.

من جهة أخرى، قال الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، إن حركة الشباب لها "علاقات مباشرة" مع الحوثيين، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب سمح له بتوسيع العمليات ضد حركة الشباب، والتي ستكون الآن "أكثر قوة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الوقت الحاضر، ليس لدى الولايات المتحدة أي خطة معلنة لإسقاط نظام الحوثيين في اليمن. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الليلة الماضية أن التكلفة الإجمالية للعملية الجديدة ضد الحوثيين تقترب بالفعل من مليار دولار، على الرغم من أن الضربات لم يكن لها سوى "تأثير محدود" على قدرات الحوثيين. وأشار التقرير أيضا إلى أنه يبدو أن البنتاغون سيضطر إلى طلب تمويل إضافي من الكونغرس لمواصلة الضربات، لكنه قد لا يحصل عليه - نظرا للمعارضة للعملية من كلا الجانبين في مجلس النواب".

وقالت الصحيفة، إنه "ما دام الأمر كذلك، فإن ازدهار الحوثيين في أفريقيا قد يستمر - وينبغي لإسرائيل أن تبقي عينها مفتوحة. وقال سيترينوفيتش: "إنها حملة واسعة النطاق وطويلة الأمد، ومع العمل المناسب سيكون من الممكن على الأقل الحد من نفوذ الحوثيين، مشيرا إلى نقطة أخرى مثيرة للاهتمام وهي أنه في هذه الحالة قد يكون من الصواب أن تتعاون إسرائيل مع تركيا - التي لديها مصلحة كبيرة في الصومال. وقال "ليس هناك الكثير من القضايا التي يوجد فيها وحدة مصالح بين إسرائيل وتركيا، ولكن استقرار الوضع في الصومال هو هدف يخدم المنطق الاستراتيجي لكلا البلدين - والولايات المتحدة أيضا". وإلى جانب ذلك، يشير إلى مصر كشريك - حيث أدى حصارها للممرات الملاحية إلى انخفاض كبير في عائداتها من قناة السويس - والمملكة العربية السعودية، التي تقاتل الحوثيين منذ سنوات.

وختم قائلا "أعتقد أنه في نهاية المطاف لن يكون هناك خيار سوى الإطاحة بهذا النظام". "إن الهجمات الأمريكية تؤدي عملا جيدا، لكنها من الناحية الاستراتيجية تفشل في بناء توازن الردع ضد الحوثيين، الذين قد يتضررون - لكن دوافعهم للتحرك بلغت ذروتها".