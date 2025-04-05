بحث استكمال تنفيذ القرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

خبرني - أجرت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتيغوس، اليوم سلسلة اجتماعات في بيروت شملت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار مساعي واشنطن لدعم تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، تم خلال اللقاءات البحث في أوضاع الجنوب اللبناني، وعمل لجنة المراقبة الدولية، إلى جانب الوضع على الحدود اللبنانية-السورية والتنسيق الأمني بين الجانبين.

من جهتها، أشارت رئاسة الحكومة إلى أن البحث تطرق إلى التدابير التي ينفذها الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والتأكيد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة.

وفي سياق ميداني متصل، أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم قذيفة هاون باتجاه بلدة كفركلا الحدودية، إضافة الى إطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على الجبانة القديمة في البلدة، وأخرى على منطقة المصلبية، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار في صفوف السكان.



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