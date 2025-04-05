وزير الاقتصاد الإيطالي يحذر من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة

خبرني - حذر وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي السبت، من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة ردا على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية شاملة على شركاء بلاده التجاريين.

وفي حديثه خلال منتدى أعمال بالقرب من ميلانو، قال جورجيتي إن إيطاليا تهدف إلى "خفض التصعيد" مع الولايات المتحدة.

وأضاف "يتعين علينا تجنب إطلاق سياسة الرسوم الجمركية المضادة التي قد تضر بالجميع وخاصة بنا".

وبموجب خطط ترمب، ستخضع إيطاليا التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية عامة بنسبة 20% إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال جورجيتي إن من أجل تعويض التأثير الاقتصادي السلبي الذي من المحتمل أن تحدثه الرسوم الجمركية، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق دون انتهاك القواعد المالية للتكتل.