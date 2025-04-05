وزير الاقتصاد الإيطالي يحذر من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة

وزير الاقتصاد الإيطالي يحذر من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة
خبرني - حذر وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي السبت، من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة ردا على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية شاملة على شركاء بلاده التجاريين.
وفي حديثه خلال منتدى أعمال بالقرب من ميلانو، قال جورجيتي إن إيطاليا تهدف إلى "خفض التصعيد" مع الولايات المتحدة.
وأضاف "يتعين علينا تجنب إطلاق سياسة الرسوم الجمركية المضادة التي قد تضر بالجميع وخاصة بنا".
وبموجب خطط ترمب، ستخضع إيطاليا التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية عامة بنسبة 20% إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال جورجيتي إن من أجل تعويض التأثير الاقتصادي السلبي الذي من المحتمل أن تحدثه الرسوم الجمركية، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق دون انتهاك القواعد المالية للتكتل.
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