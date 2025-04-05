ميلان يحلم بالتعاقد مع مدرب (قنبلة)



خبرني - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن نادي ميلان يحلم بإبرام صفقة تاريخية من العيار الثقيل بالتعاقد مع مدرب "قنبلة".

ذكرت صحيفة Corriere della Sera أن إدارة "الروسونيري" تستعد لإجراء تعديلات جذرية في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت: "أبرز هذه التغييرات هي التعاقد مع مدرب جديد، رغم تعيين سيرجيو كونسيساو خلال الموسم الحالي، ولكن أحلام العملاق الإيطالي قد تتجه نحو مفاجأة مدوية".

وأشارت إلى أن ميلان يحلم بالتعاقد مع المدرب بيب غوارديولا ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت أن إدارة النادي تأمل أن يكون المدرب الإسباني قرر الرحيل عن مانشستر سيتي، ليصبح الباب مفتوحاً أمامها لاتخاذ هذه الخطوة التي ستحدث طفرة كبيرة في مستقبل النادي.

من جهتها لفتت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت إلى أن فابيو باراتيتشي، أصبح المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الرياضي الجديد في النادي الإيطالي.

وقالت: "باراتيتشي سيبدأ المشروع من خلال تعيين مدرب جديد، مع وجود أسماء بارزة على طاولة النادي، أبرزها روبرتو دي زيربي وأنطونيو كونتي وماسيميليانو أليغري".

وأضافت: "يسعى ميلان لضم أكبر عدد من اللاعبين الإيطاليين، في خطوة لإعادة الطابع المحلي الذي اشتهر به "الروسونيري" تاريخياً".

وشددت على أن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق هو فيديريكو كييزا، الذي يعاني من قلة المشاركة مع ليفربول هذا الموسم، وكان ضمن أهداف ميلان، قبل انتقاله إلى النادي الإنجليزي.