ميلان يحلم بالتعاقد مع مدرب (قنبلة)
خبرني - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن نادي ميلان يحلم بإبرام صفقة تاريخية من العيار الثقيل بالتعاقد مع مدرب "قنبلة".
ذكرت صحيفة Corriere della Sera أن إدارة "الروسونيري" تستعد لإجراء تعديلات جذرية في صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وأوضحت: "أبرز هذه التغييرات هي التعاقد مع مدرب جديد، رغم تعيين سيرجيو كونسيساو خلال الموسم الحالي، ولكن أحلام العملاق الإيطالي قد تتجه نحو مفاجأة مدوية".
وأشارت إلى أن ميلان يحلم بالتعاقد مع المدرب بيب غوارديولا ليقود الفريق في الموسم المقبل.
وأكدت أن إدارة النادي تأمل أن يكون المدرب الإسباني قرر الرحيل عن مانشستر سيتي، ليصبح الباب مفتوحاً أمامها لاتخاذ هذه الخطوة التي ستحدث طفرة كبيرة في مستقبل النادي.
من جهتها لفتت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت إلى أن فابيو باراتيتشي، أصبح المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الرياضي الجديد في النادي الإيطالي.
وقالت: "باراتيتشي سيبدأ المشروع من خلال تعيين مدرب جديد، مع وجود أسماء بارزة على طاولة النادي، أبرزها روبرتو دي زيربي وأنطونيو كونتي وماسيميليانو أليغري".
وأضافت: "يسعى ميلان لضم أكبر عدد من اللاعبين الإيطاليين، في خطوة لإعادة الطابع المحلي الذي اشتهر به "الروسونيري" تاريخياً".
وشددت على أن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق هو فيديريكو كييزا، الذي يعاني من قلة المشاركة مع ليفربول هذا الموسم، وكان ضمن أهداف ميلان، قبل انتقاله إلى النادي الإنجليزي.
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