الكشف عن وجهة دي بروين المقبلة
خبرني - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب كيفن دي بروين يعلم وجهته المقبلة عقب قراره بالرحيل عن السيتي.
قالت صحيفة TalkSport إن النجم البلجيكي يحظى باهتمام كبيرة من العديد من الأندية في الفترة الماضية، مبينة أن هذا الاهتمام سيتزايد عقب إعلانه رسمياً انتهاء مسيرته مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.
وأوضحت: "العديد من الأندية السعودية أبدت اهتمامها بكسب خدمات اللاعب الدولي، ولكن يبدو بعيد المنال عن هذه الوجهة".
وأشارت إلى أن كيفن دي بروين يتجه بنسبة كبيرة إلى الانتقال صوب الدوري الأمريكي.
وأضافت: "نادي سان دييغو الوافد الجديد إلى الدوري يسعى لضم لاعب السيتي".
وشددت على أنه بشكل عام ستشهد الفترة المقبلة نشاطاً كبيراً بشأن التفاوض مع دي بروين وحسم وجهته القادمة، حيث إن كبار الدوري الأمريكي لن يفوتوا فرصة التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل في ظل رغبته باللعب في المسابقة التي تضم العديد من النجوم يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي.
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