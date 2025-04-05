الكشف عن وجهة دي بروين المقبلة

خبرني - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب كيفن دي بروين يعلم وجهته المقبلة عقب قراره بالرحيل عن السيتي.

قالت صحيفة TalkSport إن النجم البلجيكي يحظى باهتمام كبيرة من العديد من الأندية في الفترة الماضية، مبينة أن هذا الاهتمام سيتزايد عقب إعلانه رسمياً انتهاء مسيرته مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت: "العديد من الأندية السعودية أبدت اهتمامها بكسب خدمات اللاعب الدولي، ولكن يبدو بعيد المنال عن هذه الوجهة".

وأشارت إلى أن كيفن دي بروين يتجه بنسبة كبيرة إلى الانتقال صوب الدوري الأمريكي.

وأضافت: "نادي سان دييغو الوافد الجديد إلى الدوري يسعى لضم لاعب السيتي".

وشددت على أنه بشكل عام ستشهد الفترة المقبلة نشاطاً كبيراً بشأن التفاوض مع دي بروين وحسم وجهته القادمة، حيث إن كبار الدوري الأمريكي لن يفوتوا فرصة التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل في ظل رغبته باللعب في المسابقة التي تضم العديد من النجوم يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي.