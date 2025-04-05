فيران توريس.. رصاصة برشلونة في كأس الملك

فيران توريس.. رصاصة برشلونة في كأس الملك
خبرني - تغنت صحيفة آس الإسبانية بمهاجم برشلونة الاحتياطي فيران توريس ووصفته بـ"خرطوشة فليك القاتلة".
قالت الصحيفة إن المدرب الألماني هانسي فليك وجد ذالته في فيران توريس كمهاجم صريح بدلاً من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليقود هجوم برشلونة في كأس ملك إسبانيا.
وسجل توريس 5 أهداف مع البارسا في بطولة الكأس، ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة مناصفة مع مهاجم ريال مدريد الاحتياطي أيضاً فيليبي إندريك.
وتابعت آس: "البديل النظري لليفاندوفسكي، أعطى ثماره لدرجة أن فليك أصبح لديه لاعب أساسي رقم 9 في الكأس".
وأضافت: "فيران هذا الموسم غير كل التوقعات وأثبت أنه يمتلك إمكانيات كبيرة متى ما وجد التوازن والدور المناسب في الفريق".
وواصلت: "عقلية "القرش" التي يُعرف بها لم تعد محل سخرية كما في السابق، بل باتت عنواناً لطموحه واحترامه المتزايد في صفوف الفريق. والآن، يأمل أن تبتسم له إشبيلية من جديد في نهائي 26 أبريل (نيسان)".
وذكرت أن تجربة داني أولمو ألهمت المدرب الألماني بالاعتماد على فيران توريس وإعطائه مساحة من اللعب ودقائق أكثر في مسابقة كأس ملك إسبانيا.
وكان أولمو قد سجل 9 أهداف بألوان "البلوغرانا"، بينما يسير فيران بثبات لتأكيد ذاته مجدداً في الفريق المدجج بالنجوم وعلى رأسهم لامين يامال ورافينيا وليفاندوفسكي.
وقاد توريس برشلونة إلى بلوغ نهائي الكأس بعد أن سجل هدف الفوز والتأهل أمام أتلتيكو مدريد في مباراة ملحمية في قلب ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، ليضرب موعداً مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة الختامية.
وحسب صحيفة ESPN فإنه من بين جميع مهاجمي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذين لعبوا أقل من 10 مباريات و500 دقيقة، فإن فيران توريس لديه أفضل معدل تهديفي على حسب الدقائق.
وبات متوسط أهداف فيران هدفاً في كل 81 دقيقة هذا الموسم، وهو أفضل متوسط للاعب في الدوريات الخمس الكبرى.
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