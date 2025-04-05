فيران توريس.. رصاصة برشلونة في كأس الملك



خبرني - تغنت صحيفة آس الإسبانية بمهاجم برشلونة الاحتياطي فيران توريس ووصفته بـ"خرطوشة فليك القاتلة".

قالت الصحيفة إن المدرب الألماني هانسي فليك وجد ذالته في فيران توريس كمهاجم صريح بدلاً من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليقود هجوم برشلونة في كأس ملك إسبانيا.

وسجل توريس 5 أهداف مع البارسا في بطولة الكأس، ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة مناصفة مع مهاجم ريال مدريد الاحتياطي أيضاً فيليبي إندريك.

وتابعت آس: "البديل النظري لليفاندوفسكي، أعطى ثماره لدرجة أن فليك أصبح لديه لاعب أساسي رقم 9 في الكأس".

وأضافت: "فيران هذا الموسم غير كل التوقعات وأثبت أنه يمتلك إمكانيات كبيرة متى ما وجد التوازن والدور المناسب في الفريق".

وواصلت: "عقلية "القرش" التي يُعرف بها لم تعد محل سخرية كما في السابق، بل باتت عنواناً لطموحه واحترامه المتزايد في صفوف الفريق. والآن، يأمل أن تبتسم له إشبيلية من جديد في نهائي 26 أبريل (نيسان)".

وذكرت أن تجربة داني أولمو ألهمت المدرب الألماني بالاعتماد على فيران توريس وإعطائه مساحة من اللعب ودقائق أكثر في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وكان أولمو قد سجل 9 أهداف بألوان "البلوغرانا"، بينما يسير فيران بثبات لتأكيد ذاته مجدداً في الفريق المدجج بالنجوم وعلى رأسهم لامين يامال ورافينيا وليفاندوفسكي.

وقاد توريس برشلونة إلى بلوغ نهائي الكأس بعد أن سجل هدف الفوز والتأهل أمام أتلتيكو مدريد في مباراة ملحمية في قلب ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، ليضرب موعداً مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة الختامية.

وحسب صحيفة ESPN فإنه من بين جميع مهاجمي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذين لعبوا أقل من 10 مباريات و500 دقيقة، فإن فيران توريس لديه أفضل معدل تهديفي على حسب الدقائق.

وبات متوسط أهداف فيران هدفاً في كل 81 دقيقة هذا الموسم، وهو أفضل متوسط للاعب في الدوريات الخمس الكبرى.