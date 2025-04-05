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تبرئة حسون بعد التحقيق والشرع يتولى رعايته شخصياً

تبرئة حسون بعد التحقيق والشرع يتولى رعايته شخصياً

2025-04-05 02:20:17
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - قال متحدث باسم عائلة المفتي السابق للجمهورية العربية السورية، الشيخ أحمد حسون، إن الحكومة السورية أنهت تحقيقاتها في القضايا المرتبطة به، وخلصت إلى براءته التامة من جميع التهم التي وُجهت إليه خلال الفترة الماضية.

وكان الشيخ حسون قد خضع لتحقيقات مطوّلة بعد اعتقاله على خلفية مزاعم تتعلق بسوء استخدام المنصب وتهم أخرى، لم تُعلن تفاصيلها رسمياً، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الدينية والسياسية في البلاد.

وأوضح المتحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" السورية، أن حسون يحظى برعاية شخصية من الرئيس أحمد الشرع، وأن فريقاً طبياً متخصصاً يتابع حالته الصحية عن كثب، مضيفاً أن وضعه مستقر وتحت إشراف مباشر.

وأكد أن السلطات أبلغت العائلة بأن الإفراج عنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه سيعود إلى ممارسة حياته الطبيعية، مشدداً على أن التحقيقات أغلقت بالكامل، ولن يُطلب منه أي شيء بعد الآن.

وتم اعتقال حسون المفتي السابق لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لدى محاولته مغادرة البلاد، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، دون توضيح الاتهامات الموجهة له.

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