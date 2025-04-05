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رئيس وزراء اليابان يعتزم التحدث هاتفيا إلى ترمب بشأن الرسوم الجمركية

رئيس وزراء اليابان يعتزم التحدث هاتفيا إلى ترمب بشأن الرسوم الجمركية

2025-04-05 02:20:15
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يعتزم رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إجراء مكالمة هاتفية هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، وفق ما ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء السبت.

وأضافت الوكالة أن إيشيبا كان يتحدث في برنامج تلفزيوني بث اليوم عندما عبّر عن عزمه إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأميركي.

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