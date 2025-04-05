رئيس وزراء اليابان يعتزم التحدث هاتفيا إلى ترمب بشأن الرسوم الجمركية

رئيس وزراء اليابان يعتزم التحدث هاتفيا إلى ترمب بشأن الرسوم الجمركية
خبرني - يعتزم رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إجراء مكالمة هاتفية هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، وفق ما ذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء السبت.
وأضافت الوكالة أن إيشيبا كان يتحدث في برنامج تلفزيوني بث اليوم عندما عبّر عن عزمه إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأميركي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين