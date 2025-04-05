تورط مايكروسوفت بحرب غزة.. موظفة تكسر الصمت من الداخل

خبرني - احتجاجا على تزويد الشركة، للجيش الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حرب غزة، قاطعت موظفة مؤيدة للفلسطينيين، احتفال «مايكروسوفت»، بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وخلال احتفال أقامته مايكروسوفت في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، بدأ المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان كلمته، إلا أن ابتهال أبو السعد الموظفة في مايكروسوفت قاطعتها.

«تورط» مايكروسوفت

وكان سليمان يتحدث في كلمته عن منتج للشركة للمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن ابتهال أبو السعد، قاطعته قائلة: «يا مصطفى، عيب عليك»، فتوقف سليمان عن خطابه، لتضيف: «تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير، لكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي. لقد مات خمسون ألف شخص، ومايكروسوفت تُموّل هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا».

ورد سليمان على الموظفة قائلا: «أسمع احتجاجك، شكرا لكِ». ثم جرى إبعاد الموظفة عن المكان.

ونقل موقع «ذا فيرج» للأخبار التقنية عن رسالة بريد إلكتروني أرسلتها ابتهال أبو السعد إلى موظفي مايكروسوفت الآخرين لتبرير احتجاجها.

وقاطع متظاهر ثان، وهو موظف في «مايكروسوفت»، فانيا أجراوال، جزءا آخر من الاحتفال الذي حضره غيتس وبالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا على خشبة المسرح - وهو أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

وكشف تحقيق أجرته وكالة «أسوشيتد برس» في وقت سابق من هذا العام عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت وأوبن إيه آي ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحروب الأخيرة في غزة ولبنان.

وتضمن التحقيق -أيضًا- تفاصيل غارة جوية إسرائيلية عام 2023 أصابت سيارة تقل أفراد عائلة لبنانية، مما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن.

وفي فبراير/شباط الماضي، طُرد خمسة موظفين من مايكروسوفت من اجتماع مع نادالا لاحتجاجهم على العقود. وبينما كان اجتماع فبراير داخليًا، كان احتجاج يوم الجمعة أكثر علانية، إذ كان عرضًا مباشرًا لماضي الشركة ومستقبلها. كما احتشد بعض الموظفين خارج مكان الحدث يوم الجمعة.

صرحت الشركة في بيان لها يوم الجمعة: «نوفر العديد من السبل لإسماع جميع الأصوات. والأهم من ذلك، نطلب أن يتم ذلك بطريقة لا تسبب أي خلل في الأعمال».

وتابعت: «في حال حدوث ذلك، نطلب من المشاركين الانتقال إلى مكان آخر. نحن ملتزمون بضمان التزام ممارسات أعمالنا بأعلى المعايير».

ورفضت مايكروسوفت الإفصاح عما إذا كانت ستتخذ إجراءات إضافية، إلا أن أبو السعد صرحت لوكالة «أسوشيتد برس»، بأنها فقدت الوصول إلى حسابات عملهما بعد الاحتجاج، ولم تتمكن من تسجيل الدخول مجددًا، مما قد يُشير إلى فصلهما من العمل.



