ياسمين عبدالعزيز تستأنف تصوير (زوجة راجل مش مهم)

خبرني - عادت ياسمين عبدالعزيز لمواصلة تصوير مشاهد فيلمها "زوجة راجل مش مهم"، بعد فترة توقف قصيرة بسبب انشغالها بمسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب".

من جانبه، عبّر شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز عن دعمه الكامل لياسمين، حيث نشر مجموعة صور من كواليس التصوير عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب معلّقًا: "ونرجع نكسر السينمات، وأعلى إيراد بإذن الله زي ما عودتينا".

وتفاعل المتابعون مع المنشور بحماس، معربين عن تطلعهم الكبير للفيلم المرتقب.

ويمثل الفيلم أول تعاون سينمائي بين ياسمين عبد العزيز والفنان أكرم حسني، وسط توقعات بنجاح كبير وعودة لنوعية الكوميديا التي تميزت بها ياسمين. العمل من إخراج معتز التوني وإنتاج شركة تامر مرسي.

وجاءت عودة ياسمين لاستكمال تصوير الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب"، والذي شاركت في بطولته مع نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بتول حداد وبسنت أبو باشا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين.

وقدمت ياسمين خلاله شخصية "ليل الحسيني"، التي تتعرض لخيانة زوجها "يوسف أبو العزم" (خالد سليم)، بعد زواجه سراً من "رقية العسكري" (نيكول سابا) وإنجابه منها. وعندما تكتشف الأمر، تحاول الهروب ببناتها، لكنها تواجه تحديات عديدة في ظل وقوف زوجها وأسرته ضدها، باستثناء شقيقه "فارس" (كريم فهمي)، الذي يصبح حليفها في رحلة استرداد كرامتها وحقوقها.