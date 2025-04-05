ياسمين عبدالعزيز تستأنف تصوير (زوجة راجل مش مهم)

ياسمين عبدالعزيز تستأنف تصوير (زوجة راجل مش مهم)
خبرني - عادت ياسمين عبدالعزيز لمواصلة تصوير مشاهد فيلمها "زوجة راجل مش مهم"، بعد فترة توقف قصيرة بسبب انشغالها بمسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب".
من جانبه، عبّر شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز عن دعمه الكامل لياسمين، حيث نشر مجموعة صور من كواليس التصوير عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب معلّقًا: "ونرجع نكسر السينمات، وأعلى إيراد بإذن الله زي ما عودتينا".
وتفاعل المتابعون مع المنشور بحماس، معربين عن تطلعهم الكبير للفيلم المرتقب.
ويمثل الفيلم أول تعاون سينمائي بين ياسمين عبد العزيز والفنان أكرم حسني، وسط توقعات بنجاح كبير وعودة لنوعية الكوميديا التي تميزت بها ياسمين. العمل من إخراج معتز التوني وإنتاج شركة تامر مرسي.
وجاءت عودة ياسمين لاستكمال تصوير الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب"، والذي شاركت في بطولته مع نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بتول حداد وبسنت أبو باشا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين.
وقدمت ياسمين خلاله شخصية "ليل الحسيني"، التي تتعرض لخيانة زوجها "يوسف أبو العزم" (خالد سليم)، بعد زواجه سراً من "رقية العسكري" (نيكول سابا) وإنجابه منها. وعندما تكتشف الأمر، تحاول الهروب ببناتها، لكنها تواجه تحديات عديدة في ظل وقوف زوجها وأسرته ضدها، باستثناء شقيقه "فارس" (كريم فهمي)، الذي يصبح حليفها في رحلة استرداد كرامتها وحقوقها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين