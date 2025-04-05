رسالة إلكترونية أرسلت بالخطأ تطالب أوكرانيين بمغادرة أميركا

خبرني - تلقى عددٌ من الأوكرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، الجمعة، بشكل قانوني رسالةً إلكترونية تطالبهم بمغادرة البلاد.

الرساسة حذرت من أن عليهم مغادرة البلاد خلال سبعة أيام، وإلا سيتعرضون للملاحقة القانونية.

لكن وزارة الأمن الداخلي الأميركية نفت صحة الرسالة وأوضحت أنها أرسلت بالخطأ.

كما أكد متحدث باسم الوزارة أن برنامج الإفراج المشروط الذي بموجبه يقيم العديد من الأوكرانيين في الولايات المتحدة لم تتغير شروطه.