رسالة إلكترونية أرسلت بالخطأ تطالب أوكرانيين بمغادرة أميركا

رسالة إلكترونية أرسلت بالخطأ تطالب أوكرانيين بمغادرة أميركا
خبرني - تلقى عددٌ من الأوكرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، الجمعة، بشكل قانوني رسالةً إلكترونية تطالبهم بمغادرة البلاد.
الرساسة حذرت من أن عليهم مغادرة البلاد خلال سبعة أيام، وإلا سيتعرضون للملاحقة القانونية.
لكن وزارة الأمن الداخلي الأميركية نفت صحة الرسالة وأوضحت أنها أرسلت بالخطأ.
كما أكد متحدث باسم الوزارة أن برنامج الإفراج المشروط الذي بموجبه يقيم العديد من الأوكرانيين في الولايات المتحدة لم تتغير شروطه.
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