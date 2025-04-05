قصة فيلم كريم عبدالعزيز الجديد (المشروع X)
خبرني - يستعد كريم عبدالعزيز لدخول سباق أفلام عيد الأضحى 2025 بفيلمه الجديد "المشروع X"، المقرر طرحه في دور العرض أواخر شهر مايو/أيار المقبل.
وبدأت الشركة المنتجة الترويج للعمل بطرح البوستر الدعائي الأول، على أن يتم الكشف عن البرومو الرسمي خلال الأيام المقبلة.
ويجسّد كريم عبدالعزيز في الفيلم شخصية "يوسف الجمال"، وهو عالم مصريات ينطلق مع فريقه في رحلة محفوفة بالمخاطر والتحديات، تمتد من مصر إلى الفاتيكان وأمريكا اللاتينية وحتى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية غريبة: هل الهرم الأكبر بُني ليكون مقبرة بالفعل؟.
وتدور أحداث الفيلم في قالب تشويقي مشوّق ومليء بالمغامرات، حيث يصطدم البطل بعقبات تتنوع بين الطبيعة القاسية والمؤامرات الغامضة.
"المشروع X" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو مشترك بينه وبين أحمد حسني، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز كل من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي ومريم الجندي.
كما يطل كضيفي شرف كل من النجمة هنا الزاهد والنجم ماجد الكدواني. ويُعد الفيلم من أضخم الإنتاجات السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره بين مصر، تركيا، إسبانيا، إيطاليا، ومدينة الجونة، ما يعكس طابعه العالمي.
وكشف المخرج بيتر ميمي عبر منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك عن كواليس إنتاج العمل، قائلاً: "الفكرة موجودة من 2018، لكنها كانت صعبة التنفيذ من الناحية الإنتاجية بسبب السفر لدول متعددة، ومشاهد تتطلب غواصات، طائرات، ديكورات ضخمة، وأكشن تحت الماء. لكن الحمد لله جه الوقت المناسب بعد (الحشاشين) لتنفيذها".
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