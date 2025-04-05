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قصة فيلم كريم عبدالعزيز الجديد (المشروع X)

قصة فيلم كريم عبدالعزيز الجديد (المشروع X)

2025-04-05 02:20:11
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يستعد كريم عبدالعزيز لدخول سباق أفلام عيد الأضحى 2025 بفيلمه الجديد "المشروع X"، المقرر طرحه في دور العرض أواخر شهر مايو/أيار المقبل.

وبدأت الشركة المنتجة الترويج للعمل بطرح البوستر الدعائي الأول، على أن يتم الكشف عن البرومو الرسمي خلال الأيام المقبلة.

ويجسّد كريم عبدالعزيز في الفيلم شخصية "يوسف الجمال"، وهو عالم مصريات ينطلق مع فريقه في رحلة محفوفة بالمخاطر والتحديات، تمتد من مصر إلى الفاتيكان وأمريكا اللاتينية وحتى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية غريبة: هل الهرم الأكبر بُني ليكون مقبرة بالفعل؟.

وتدور أحداث الفيلم في قالب تشويقي مشوّق ومليء بالمغامرات، حيث يصطدم البطل بعقبات تتنوع بين الطبيعة القاسية والمؤامرات الغامضة.

"المشروع X" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو مشترك بينه وبين أحمد حسني، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز كل من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي ومريم الجندي.

كما يطل كضيفي شرف كل من النجمة هنا الزاهد والنجم ماجد الكدواني. ويُعد الفيلم من أضخم الإنتاجات السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره بين مصر، تركيا، إسبانيا، إيطاليا، ومدينة الجونة، ما يعكس طابعه العالمي.

وكشف المخرج بيتر ميمي عبر منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك عن كواليس إنتاج العمل، قائلاً: "الفكرة موجودة من 2018، لكنها كانت صعبة التنفيذ من الناحية الإنتاجية بسبب السفر لدول متعددة، ومشاهد تتطلب غواصات، طائرات، ديكورات ضخمة، وأكشن تحت الماء. لكن الحمد لله جه الوقت المناسب بعد (الحشاشين) لتنفيذها".

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