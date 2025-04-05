انخفاض كبير على أسعار الذهب بالأردن السبت

انخفاض كبير على أسعار الذهب بالأردن السبت
خبرني - انخفضت أسعار الذهب في الأردن صباح السبت، بواقع 1 دينار و20 قرشا، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام من عيار 21 الى 61.8 دينار، بينما سجل سعر الشراء 59.8 دينار.
وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 الى 71 دينارا، وسعر الشراء بلغ 68.6 دينار.
وبلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 54.9 و50.9 دينارا على التوالي.
أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد بلغ الى 41.7 و37.1 دينار على التوالي.
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