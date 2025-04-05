الأردن.. طقس لطيف الحرارة السبت ودافئ حتى الثلاثاء

الأردن.. طقس لطيف الحرارة السبت ودافئ حتى الثلاثاء
خبرني - يكون الطقس السبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 19 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 17 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 7، وفي مرتفعات الشراة 16 - 8، وفي مناطق البادية 24 - 10، وفي مناطق السهول 19 - 11، وفي الأغوار الشمالية 27 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 16, وفي البحر الميت 29 - 15، وفي خليج العقبة 30 - 16 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولا سيما في مناطق البادية.
وتبقى درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدلاتها، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار، ولا سيما في مناطق البادية.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
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