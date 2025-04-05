الأردن.. طقس لطيف الحرارة السبت ودافئ حتى الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس السبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 19 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 17 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 7، وفي مرتفعات الشراة 16 - 8، وفي مناطق البادية 24 - 10، وفي مناطق السهول 19 - 11، وفي الأغوار الشمالية 27 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 16, وفي البحر الميت 29 - 15، وفي خليج العقبة 30 - 16 درجة مئوية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولا سيما في مناطق البادية.

وتبقى درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدلاتها، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار، ولا سيما في مناطق البادية.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.