مبعوث بوتين: ترمب أوقف حربا عالمية ثالثة

خبرني - أكد مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار، كيريل دميترييف، السبت، أن فريق الرئيس دونالد ترامب "أوقف الحرب العالمية الثالثة"، مشيدًا بـ"التقدم الهائل" الذي أحرزه الجانبان في ظل انفتاحهما على الحوار.

وأضاف بالقول: "ما فعله فريق الرئيس ترمب هو فهم ما قد يكون عليه الحل وقد حققوا أول خفض تصعيد على الإطلاق في الصراع.. وهو ما يعني وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا".

وقال دميترييف: "نجري مناقشات جيدة ويناقش دبلوماسيونا أيضا النتائج المحتملة، ولكن مما لا شك فيه أن فريق الرئيس ترامب لم يمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة فحسب؛ بل حقق بالفعل تقدما ملحوظا في حل الأزمة الأوكرانية".

على الجانب الآخر أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، أن فريقَهُ سيكون مستعدا للذهاب إلى الولايات المتحدة لبحث سبل إنهاء الحرب والشراكة مع واشنطن وذلك بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف بالقول: "سيقدم لي الفريق الاتفاقَ ونقاطَه الرئيسية في بداية الأسبوع المقبل وبعد ذلك سيكون الفريقُ الفنيُ جاهزًا بشكل أساسي للسفر إلى الولايات المتحدة والدخول في حوار مع الشركاء الأميركيين".

كما كشف الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عقب اجتماعه بقادة عسكريين أوروبيين في كييف، أن الهيكل الأمني الذي تبنّتهُ فرنسا وبريطانيا من أجل وقف الحرب الأوكرانية قد يُبصر النور في غضون شهر.

وأضاف: "عقدنا اليوم أولَ اجتماع لفهم ما تم التوصل إليه بشأن الحرب الأوكرانية وكان الاجتماع بالغَ الأهمية.. الاجتماعُ شمل دولا عديدة لا يمكنني أن أذكرها ولم يقتصر على حضور فرنسا وبريطانيا وأوكرانيا فقط في هذا التحالف.. أعتقد أننا سنحتاج إلى شهر تقريبًا، وليس أكثر من ذلك حتى يتسنى لنا فهم هذا الهيكل فهمًا كاملًا".