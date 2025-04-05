غوتيريش: لا أحد يفوز بحرب تجارية

خبرني - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه "لا أحد يفوز في حرب تجارية"، حسبما قال المتحدث باسمه يوم الجمعة.

ووسط معارضة واسعة النطاق، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا بشأن ما يسمى بـ"التعريفة المتبادلة"، وفرض "حدا أدنى من تعريفة الأساس" بنسبة 10% وبنسب أعلى على شركاء تجاريين.

وردا على سؤال عن تعليقات غوتيريش على سياسة التعريفات الجمركية الأخيرة للبيت الأبيض، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه "في حرب تجارية، لا أحد يفوز".

وقال المتحدث: "قلقنا حاليا يتعلق بالدول الأكثر ضعفا، الأقل استعدادا للتعامل مع الوضع الحالي".

وأشار إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستتأثر "سلبيا" باندلاع حرب تجارية عالمية.

وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، في بيان يوم الجمعة، من أن التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة ستضر الدول الضعيفة، مضيفا أن "نظام التجارة العالمي يدخل مرحلة حرجة- تهدد النمو والاستثمار والتقدم التنموي، خاصة في الاقتصادات الأكثر ضعفا"، حيث تستعد الاقتصادات الكبرى لفرض تعريفات جديدة شاملة.