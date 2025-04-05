رسوم ترمب الجمركية الإضافية بنسبة 10% على الواردات تدخل حيز التنفيذ

رسوم ترمب الجمركية الإضافية بنسبة 10% على الواردات تدخل حيز التنفيذ
خبرني - دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها دونالد ترمب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح السبت، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.
وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأميركية، إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقا.
غير أن بعض المنتجات معفية منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأميركية.
كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوما بنسبة 25%.
وكندا والمكسيك غير معنيتين بهذه الرسوم الجديدة إذ تخضعان لرسوم منفصلة تصل إلى 25% على منتجاتهما.
وتواجه عشرات الدول عبر العالم رسوما مشددة جديدة اعتبارا من التاسع من نيسان.
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