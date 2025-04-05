رسوم ترمب الجمركية الإضافية بنسبة 10% على الواردات تدخل حيز التنفيذ

خبرني - دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها دونالد ترمب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح السبت، في تصعيد للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.

وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأميركية، إضافة إلى الرسوم المفروضة سابقا.

غير أن بعض المنتجات معفية منها في الوقت الحاضر، وهي النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن غير المتوافرة على الأراضي الأميركية.

كما أن هذه الرسوم لا تطبق على الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترامب رسوما بنسبة 25%.

وكندا والمكسيك غير معنيتين بهذه الرسوم الجديدة إذ تخضعان لرسوم منفصلة تصل إلى 25% على منتجاتهما.

وتواجه عشرات الدول عبر العالم رسوما مشددة جديدة اعتبارا من التاسع من نيسان.