تعليق صفقة تيك توك بأمريكا بعد رفض الصين

خبرني - بعد رفض الصين لها، قال مصدران مطلعان إن صفقة لفصل أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة توقفت.

أحد المصدرين قال لوكالة «رويترز»، إن الصفقة التي تم الانتهاء من صياغتها إلى حد كبير يوم الأربعاء كانت ستفصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لتصبح شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة يملكها ويديرها أغلبية من المستثمرين الأمريكيين.

وكانت شركة بايت دانس المالكة للتطبيق ستحتفظ بموجب هذه الصفقة بحصة أقلية تقل عن 20%.

وذكر المصدر أن الصفقة حظيت بموافقة المستثمرين الحاليين والجدد وبايت دانس والحكومة الأمريكية. ولم ترد بايت دانس أو البيت الأبيض أو السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.

وكان ترامب قد مدد يوم الجمعة مهلة نهائية لشركة بايت دانس لبيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة إلى مشتر غير صيني لمدة 75 يوما، وإلا ستواجه حظرا كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني بموجب قانون صدر عام 2024.

وفي توضيح لسبب تمديد المهلة التي كان من المفترض أن تنتهي يوم السبت، قال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "تتطلب الصفقة مزيدا من العمل لضمان توقيع جميع الموافقات اللازمة".

وأضاف: "نأمل أن نواصل العمل بحسن نية مع الصين، التي أتفهم أنها غير راضية تماما عن رسومنا الجمركية المضادة".