الثقب الأزرق العظيم... جمال يخفي كارثة تلوح في الأفق

MENAFN - Al-Bayan) يُعد الثقب الأزرق العظيم في بليز أحد أكثر العجائب الطبيعية غموضًا، حيث يمثل حفرةً هائلة في قاع المحيط تحمل في أعماقها أسرارًا مقلقة، وعلى الرغم من جماله الآسر، فإن هذا الموقع شهد حوادث مأساوية، بما في ذلك اختفاء غواصين لم يعودوا أبدًا، فضلًا عن تراكم مخلفات بشرية في قاعه.

لكن وراء هذه القصص المرعبة، يخفي الثقب الأزرق رسالةً علميةً أكثر إثارة للقلق، فقد كشف تحليل الرواسب المأخوذة من قاع الحفرة عن أدلة صادمة حول زيادة وتيرة الأعاصير المدارية على مدى آلاف السنين، مع تسارع كبير في العقدين الأخيرين.

وفقًا لدراسة نُشرت في موقع Live Science، فإن العينات التي جرى تحليلها كشفت أن عدد العواصف المدمرة في المنطقة قفز بشكل غير مسبوق مقارنةً بالستة آلاف عام الماضية، وأوضح الباحثون أن هذه الظاهرة ترتبط بشكل واضح بتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

قال دومينيك شميت، المؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد لاحظنا أن وتيرة العواصف ارتفعت بشكل حاد في العشرين سنة الماضية، وهو ما يفوق بكثير ما حدث على مدى قرون طويلة. هذه علامة لا لبس فيها على تأثير الاحتباس الحراري".

وبحسب البيانات، كان يمر ما بين 4 إلى 16 إعصارًا فوق المنطقة كل قرن في السابق، لكن العقدين الماضيين شهدا تسع عواصف شديدة فقط، ما يؤكد أن تغير المناخ لا يرفع درجات الحرارة فحسب، بل يزيد أيضًا من حدة الكوارث الطبيعية.

يُذكر أن العلماء استخدموا طبقات الرواسب في قاع الحفرة، التي تعمل مثل حلقات الأشجار، لتتبع تاريخ العواصف.

وتشير النتائج إلى أن العالم قد يشهد المزيد من الكوارث الطبيعية المدمرة إذا استمرت انبعاثات الغازات الدفيئة دون رادع.

هذا الاكتشاف يضيف تحذيرًا جديدًا إلى قائمة الآثار الكارثية لتغير المناخ، proving أن تدمير البيئة لن يمر دون عواقب وخيمة

ما هو الثقب الأزرق العظيم؟

الثقب "الأزرق العظيم" في بليز هو واحد من أعجَب وأشهر العجائب الطبيعية في العالم، ويقع قبالة سواحل بليز في أمريكا الوسطى، ضمن شعاب لايتهاوس المرجانية إليك بعض المعلومات المذهلة عنه:

هو حفرة بحرية دائرية ضخمة بقطر يقارب 300 متر وعمق يصل إلى 124 مترًا. وهو جزء من نظام الحاجز المرجاني لبليز، الذي يُعد ثاني أكبر حاجز مرجاني في العالم بعد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

تشكلت هذه الحفرة خلال العصور الجليدية عندما كانت مستويات البحر منخفضة، ومع مرور الوقت غمرتها المياه. يبعد حوالي 70 كم عن ساحل مدينة بليز. يقع في البحر الكاريبي ضمن نظام الشعاب المرجانية الذي يُعد ثاني أكبر نظام في العالم بعد الحاجز المرجاني الأسترالي.

يُعد موقعًا شهيرًا للغوص، ويجذب الغواصين من كل أنحاء العالم. ويحتوي على أنواع متعددة من الأسماك والشعاب المرجانية، بالإضافة إلى الكهوف المغمورة والتكوينات الجيرية.

شكله الدائري المثالي ولونه الأزرق الداكن وسط المياه الفيروزية يجعلانه مشهدًا رائعًا من الجو.

أدرجه المستكشف جاك كوستو ضمن أفضل أماكن الغوص في العالم. ويُعتبر جزءًا من محمية الحاجز المرجاني لبليز، وهي موقع مُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.