ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلاً
وأفادت وسائل إعلام رسمية في ميانمار اليوم، أن عدد المصابين بلغ وفق حصيلة غير نهائية 4850 شخصا، فضلا عن أعداد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض.
وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجات، قد ضرب البلاد في 28 مارس الماضي، ويعد من أقوى الزلازل التي تشهدها ميانمار منذ نحو قرن، ما أدى إلى انهيار مبان، من بينها مستشفيات، ودمر تجمعات سكنية، تاركا ملايين الأشخاص دون مأوى أو خدمات أساسية.
ويأتي هذا الزلزال في وقت تعاني فيه ميانمار من أزمة إنسانية حادة، حيث كانت المناطق المتضررة تستضيف 1.6 مليون نازح نتيجة الصراع المستمر منذ عام 2021.
وزادت الكارثة من معاناة 20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني أكثر من 15 مليون شخص من الجوع.
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