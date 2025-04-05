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فرصة قوية للشراء مع هبوط أسعار الذهب في الأردن السبت

فرصة قوية للشراء مع هبوط أسعار الذهب في الأردن السبت

2025-04-05 02:05:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا السبت، 120 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، 61.8 دينارا، مقابل 59.8 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغ بيع غرام الذهب من عيارات 24، 18، 14 لدى محلات الصاغة 71 دينارا و54.9 دينارا و41.7 دينارا على التوالي.
وتاليا التسعيرة اليومية:

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