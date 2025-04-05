فرصة قوية للشراء مع هبوط أسعار الذهب في الأردن السبت

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فرصة قوية للشراء مع هبوط أسعار الذهب في الأردن السبت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا السبت، 120 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، 61.8 دينارا، مقابل 59.8 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغ بيع غرام الذهب من عيارات 24، 18، 14 لدى محلات الصاغة 71 دينارا و54.9 دينارا و41.7 دينارا على التوالي.
وتاليا التسعيرة اليومية:
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا، 61.8 دينارا، مقابل 59.8 دينارا لغايات الشراء.
كما بلغ بيع غرام الذهب من عيارات 24، 18، 14 لدى محلات الصاغة 71 دينارا و54.9 دينارا و41.7 دينارا على التوالي.
وتاليا التسعيرة اليومية:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين