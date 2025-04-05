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العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة بريف إدلب السورية - فيديو

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة بريف إدلب السورية - فيديو

2025-04-05 02:05:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى ضخمة، عثر عليها بين المنازل المدمرة في قرية أم الزيتون بريف إدلب السورية.
وتظهر في الفيديو أفعى ضخمة سوداء اللون، وهي تزحف في مكان بين المنازل المدمرة.
ومع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة تخرج العقارب والأفاعي من جحورها، حيث تلجأ إلى الأماكن الرطبة في المنازل والخيام.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أفعى من هذا النوع، فقد عثر صيف العام الماضي على أفعى وصفت بـ"العملاقة"، تم قتلها بالصدفة بعد أن علقت بمسننات آلية حفر خلال عملها في إحدى الأراضي الزراعية بريف إدلب.
هذا وحذرت منظمة "الدفاع المدني السوري" وقتها من نشاط محتمل للأفاعي والعقارب في منطقة شمال غربي سوريا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي.
روسيا اليوم


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