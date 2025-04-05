مع دخول الصيف.. ماذا تفعل لتجنب موجات الحر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد العديد من المناطق خلال هذه الفترة موجة حر غير مسبوقة، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدلات الطبيعية، ما تسبب في ارتفاع حالات الجفاف، وضربات الشمس، والتقيؤ، والدوار، والحمى، والصداع، وقد تصل في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.



ولتفادي المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، استعرض موقع "The Health Site" مجموعة من الإرشادات التي يمكن أن تساعد على الوقاية، إلى جانب التنبيهات حول بعض السلوكيات التي يجب تجنبها تمامًا خلال فصل الصيف.

✅ ما يجب فعله خلال موجة الحر:

- الحفاظ على رطوبة الجسم: شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.

- تناول مشروبات طبيعية منعشة: مثل ماء جوز الهند، عصير الليمون الطازج، واللبن الرائب.

- تبريد المنزل بوسائل بسيطة: استخدام الستائر أو المصاريع، وفتح النوافذ ليلًا للسماح بتجدد الهواء.

- الحماية عند الخروج: ارتداء القبعات، النظارات الشمسية، والأحذية المناسبة، مع استخدام المظلة.

- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون: لتقليل امتصاص حرارة الشمس والحفاظ على برودة الجسم.

- تعديل النظام الغذائي: تجنب الأطعمة الثقيلة والمقلية، مع الإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة.

- استشارة الطبيب فورًا: في حال الشعور بأعراض غير طبيعية مثل الصداع الشديد أو الدوخة أو الغثيان.

❌ ما يجب تجنبه:

- التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا.

- تناول المشروبات الغازية أو المشروبات الباردة جدًا، التي قد تسبب اضطرابات في درجة حرارة الجسم.

- ترك الأطفال أو الحيوانات في المركبات المغلقة، حتى لو لفترة قصيرة.

- الاستحمام بالماء البارد مباشرةً بعد التعرض الشديد للحرارة، حيث قد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية.

- البقاء خارج المنزل لفترات طويلة دون حماية مناسبة، ما يزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس.

🟡 تبقى الوقاية هي الوسيلة الأهم لمواجهة موجات الحر، ويُنصح الجميع باتباع هذه الإرشادات بعناية، خاصة الفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن والأطفال.

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