المكسيك تعلن أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور لطفلة

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المكسيك تعلن أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور لطفلة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة عن أول حالة إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور. وقد تأكدت الإصابة يوم الثلاثاء لدى طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وقال مسؤولو الصحة في المكسيك إن الطفلة من ولاية دورانجو غرب البلاد، وهي أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بإنفلونزا الطيور في البلاد.
وترقد الطفلة في حالة خطيرة في مستشفى في توريون في ولاية كواهويلا المجاورة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في بيان يوم الجمعة، وقالت إنها تلقت العلاج في البداية بأدوية مضادة للإنفلونزا.
ولم يتضح كيف أصيبت الطفلة بالفيروس، وأوضح البيان أن المحققين يفحصون طيورا برية في محيط منزل الطفلة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الخطر على السكان بشكل عام من الفيروس يعتبر منخفضا.
ويذكر أن أكبر تفش لإنفلونزا الطيور حدث في عام 2022، عندما انتشر الفيروس إلى أكثر من 70 دولة، وأثر على الأمريكتين وأدى إلى إعدام أكثر من 131 مليون طائر.
وكان هناك 70 حالة في الولايات المتحدة منذ العام الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن الباحثين والدراسات تشير إلى أن هناك احتمالا في أن يكون العدد أكبر من ذلك.
وقد أفادت بيانات جديدة، أن أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس "H5N1" تم تسجيلها في الولايات المتحدة في يناير 2025.
من المعروف أن سلالة "H5N1" على وجه الخصوص تسبب مرضا شديدا في الطيور، وعند انتقالها إلى البشر، يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية خطيرة.
روسيا اليوم
وقال مسؤولو الصحة في المكسيك إن الطفلة من ولاية دورانجو غرب البلاد، وهي أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بإنفلونزا الطيور في البلاد.
وترقد الطفلة في حالة خطيرة في مستشفى في توريون في ولاية كواهويلا المجاورة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في بيان يوم الجمعة، وقالت إنها تلقت العلاج في البداية بأدوية مضادة للإنفلونزا.
ولم يتضح كيف أصيبت الطفلة بالفيروس، وأوضح البيان أن المحققين يفحصون طيورا برية في محيط منزل الطفلة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الخطر على السكان بشكل عام من الفيروس يعتبر منخفضا.
ويذكر أن أكبر تفش لإنفلونزا الطيور حدث في عام 2022، عندما انتشر الفيروس إلى أكثر من 70 دولة، وأثر على الأمريكتين وأدى إلى إعدام أكثر من 131 مليون طائر.
وكان هناك 70 حالة في الولايات المتحدة منذ العام الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن الباحثين والدراسات تشير إلى أن هناك احتمالا في أن يكون العدد أكبر من ذلك.
وقد أفادت بيانات جديدة، أن أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس "H5N1" تم تسجيلها في الولايات المتحدة في يناير 2025.
من المعروف أن سلالة "H5N1" على وجه الخصوص تسبب مرضا شديدا في الطيور، وعند انتقالها إلى البشر، يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية خطيرة.
روسيا اليوم
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