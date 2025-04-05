  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المكسيك تعلن أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور لطفلة

المكسيك تعلن أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور لطفلة

2025-04-05 02:05:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة عن أول حالة إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور. وقد تأكدت الإصابة يوم الثلاثاء لدى طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وقال مسؤولو الصحة في المكسيك إن الطفلة من ولاية دورانجو غرب البلاد، وهي أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بإنفلونزا الطيور في البلاد.
وترقد الطفلة في حالة خطيرة في مستشفى في توريون في ولاية كواهويلا المجاورة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في بيان يوم الجمعة، وقالت إنها تلقت العلاج في البداية بأدوية مضادة للإنفلونزا.
ولم يتضح كيف أصيبت الطفلة بالفيروس، وأوضح البيان أن المحققين يفحصون طيورا برية في محيط منزل الطفلة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الخطر على السكان بشكل عام من الفيروس يعتبر منخفضا.
ويذكر أن أكبر تفش لإنفلونزا الطيور حدث في عام 2022، عندما انتشر الفيروس إلى أكثر من 70 دولة، وأثر على الأمريكتين وأدى إلى إعدام أكثر من 131 مليون طائر.
وكان هناك 70 حالة في الولايات المتحدة منذ العام الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن الباحثين والدراسات تشير إلى أن هناك احتمالا في أن يكون العدد أكبر من ذلك.
وقد أفادت بيانات جديدة، أن أول حالة وفاة بشرية بسبب فيروس "H5N1" تم تسجيلها في الولايات المتحدة في يناير 2025.
من المعروف أن سلالة "H5N1" على وجه الخصوص تسبب مرضا شديدا في الطيور، وعند انتقالها إلى البشر، يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية خطيرة.
روسيا اليوم


MENAFN05042025000208011052ID1109392810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث