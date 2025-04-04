بعد مسيرة رياضية حافلة.. هوميلز يعتزل كرة القدم في الصيف

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن ماتس هوميلز، لاعب فريق روما الإيطالي لكرة القدم، في مقطع فيديو نشره على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم هذا الصيف.

وقال هوميلز في مقطع الفيديو الذي يظهر أبرز ما قدمه في مسيرته:"الآن جاءت اللحظة التي لا يمكن لأي لاعب كرة قدم أن يتفاداها. بعد أكثر من 18 عاما والعديد من الأشياء التي منحتها لي كرة القدم، أنهي مسيرتي هذا الصيف. أنا أعاني في تحديد مشاعري حاليا".

وانضم هوميلز لأكاديمية بايرن ميونخ في 2003، وشارك مع النادي البافاري للمرة الأولى في 2007. بعدها بوقت قصير، انتقل لبوروسيا دورتموند، ليلعب له في الفترة من 2008 إلى 2016.

ولم تكن جماهير دورتموند سعيدة عندما قرر هوميلز العودة لبايرن في 2016. ولكن في النهاية وجد طريقه للعودة لدورتموند بعد ثلاث سنوات.

بعد موسم 2023 / 2024، لم يتم تجديد تعاقده، وانتقل هوميلز إلى روما، أول نادي يلعب له خارج ألمانيا.

وقال هوميلز :" أعلم كم كانت تعني لي هذه الرحلة وهذا الطريق كله. كم كان رائعا أن أعيش تلك التجربة. لأنها تأخذ الكثير، أن يكون لديك المدربين المناسبين في الوقت المناسب، وأن تكون في أفضل حالتك البدنية في الوقت المناسب، وأن يكون لديك زملاء الفريق المناسبين في الوقت المناسب".

وتوج هوميلز بخمسة ألقاب للدوري الألماني وبثلاثة ألقاب في كأس ألمانيا. وكان أبرز إنجاز في مسيرته هو الفوز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني في البرازيل.

وكانت آخر مرة انضم فيها هوميلز للمنتخب الألماني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ولم يتم استدعاؤه في قائمة الفريق التي شارك بيورو 2024.

وأثنى يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني، الذى تولى تدريب المنتخب الألماني فى سبتمبر/ أيلول2024 على هوميلز قائلا: :"وضع ماتس هوميلز معايير دولية في أوج تألقه، وأصبح مثالا يحتذى به لجيل كامل من المدافعين".

وأضاف :"لم يكن مدافعا مذهلا في المنتخب فقط ، بل كان يفسر مركزه بطريقة حديثة. يمكنك دائما معرفة ما يعني له اللعب لألمانيا".

وقال رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، إن هوميلز كان " أحد الوجوه المميزة لفترة ناجحة للغاية للمنتخب الوطني".

وأضاف :"لعب دورا واضحا في تلك النجاحات، كلاعب قائد، وأيضا كمثال يحتذى به خارج الملعب".