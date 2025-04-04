بعد مسيرة رياضية حافلة.. هوميلز يعتزل كرة القدم في الصيف
وقال هوميلز في مقطع الفيديو الذي يظهر أبرز ما قدمه في مسيرته:"الآن جاءت اللحظة التي لا يمكن لأي لاعب كرة قدم أن يتفاداها. بعد أكثر من 18 عاما والعديد من الأشياء التي منحتها لي كرة القدم، أنهي مسيرتي هذا الصيف. أنا أعاني في تحديد مشاعري حاليا".
وانضم هوميلز لأكاديمية بايرن ميونخ في 2003، وشارك مع النادي البافاري للمرة الأولى في 2007. بعدها بوقت قصير، انتقل لبوروسيا دورتموند، ليلعب له في الفترة من 2008 إلى 2016.
ولم تكن جماهير دورتموند سعيدة عندما قرر هوميلز العودة لبايرن في 2016. ولكن في النهاية وجد طريقه للعودة لدورتموند بعد ثلاث سنوات.
بعد موسم 2023 / 2024، لم يتم تجديد تعاقده، وانتقل هوميلز إلى روما، أول نادي يلعب له خارج ألمانيا.
وقال هوميلز :" أعلم كم كانت تعني لي هذه الرحلة وهذا الطريق كله. كم كان رائعا أن أعيش تلك التجربة. لأنها تأخذ الكثير، أن يكون لديك المدربين المناسبين في الوقت المناسب، وأن تكون في أفضل حالتك البدنية في الوقت المناسب، وأن يكون لديك زملاء الفريق المناسبين في الوقت المناسب".
وتوج هوميلز بخمسة ألقاب للدوري الألماني وبثلاثة ألقاب في كأس ألمانيا. وكان أبرز إنجاز في مسيرته هو الفوز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني في البرازيل.
وكانت آخر مرة انضم فيها هوميلز للمنتخب الألماني في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ولم يتم استدعاؤه في قائمة الفريق التي شارك بيورو 2024.
وأثنى يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني، الذى تولى تدريب المنتخب الألماني فى سبتمبر/ أيلول2024 على هوميلز قائلا: :"وضع ماتس هوميلز معايير دولية في أوج تألقه، وأصبح مثالا يحتذى به لجيل كامل من المدافعين".
وأضاف :"لم يكن مدافعا مذهلا في المنتخب فقط ، بل كان يفسر مركزه بطريقة حديثة. يمكنك دائما معرفة ما يعني له اللعب لألمانيا".
وقال رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، إن هوميلز كان " أحد الوجوه المميزة لفترة ناجحة للغاية للمنتخب الوطني".
وأضاف :"لعب دورا واضحا في تلك النجاحات، كلاعب قائد، وأيضا كمثال يحتذى به خارج الملعب".
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