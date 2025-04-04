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خسائر كبيرة في مؤشرات الأسهم الأميركية عند الافتتاح

خسائر كبيرة في مؤشرات الأسهم الأميركية عند الافتتاح

2025-04-04 03:17:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت مداولات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الجمعة في نيويورك على خسائر وتراجع واضح بعد خسارة كبيرة عند الإغلاق أمس بسبب التعريفات الجمركية الأميركية.


وتراجعت اليوم عند الافتتاح ولا سيما بسبب قرار وزارة المالية الصينية بفرض رسوم بنسبة 34 بالمئة على البضائع الأميركية.


كما تراجعت الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل مقلق بعد الإعلان عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية.


وأنخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، بعد الافتتاح مباشرة أكثر من 1080 نقطة ليتراجع إلى 39430 نقطة، مثلما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من540 نقطة ليتراجع إلى 15995 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 160 نقطة ليصل إلى 5230 نقطة.


بترا

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