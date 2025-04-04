خسائر كبيرة في مؤشرات الأسهم الأميركية عند الافتتاح

خسائر كبيرة في مؤشرات الأسهم الأميركية عند الافتتاح
وتراجعت اليوم عند الافتتاح ولا سيما بسبب قرار وزارة المالية الصينية بفرض رسوم بنسبة 34 بالمئة على البضائع الأميركية.
كما تراجعت الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل مقلق بعد الإعلان عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية.
وأنخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، بعد الافتتاح مباشرة أكثر من 1080 نقطة ليتراجع إلى 39430 نقطة، مثلما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من540 نقطة ليتراجع إلى 15995 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 160 نقطة ليصل إلى 5230 نقطة.
بترا
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