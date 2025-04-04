إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

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إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن اليوم الجمعة، 63 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 61 دينارا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
كما بلغ سعر بيع الذهب من عيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة 72.30 دينارا و56.20 دينارا و42.60 دينارا على التوالي.
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