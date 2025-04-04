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إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

2025-04-04 03:17:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن اليوم الجمعة، 63 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 61 دينارا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.


كما بلغ سعر بيع الذهب من عيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة 72.30 دينارا و56.20 دينارا و42.60 دينارا على التوالي.

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