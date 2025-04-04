السعودية تدين قصف مركز تابع لها في مدينة رفح بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية السعودية قصف إسرائيل مركزا تابعا لها بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستنكرت تصعيد الهجمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها، اليوم الجمعة، طالبت فيه بتفعيل دور مجلس الأمن الدولي وأعضائه لوضع حد للمأساة الإنسانية في قطاع غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.



وقال البيان، إن السعودية "تدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج، وما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة".



واعتبرت أن الانتهاكات تأتي في إطار "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة" شمال شرق القطاع.



وأضافت الخارجية السعودية أن "غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي، أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



وأشارت إلى أن استمرار غياب هذه الآليات الدولية "يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".



وجددت السعودية التأكيد على الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.



بترا