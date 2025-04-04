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القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحراً إلى الأردن

القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحراً إلى الأردن

2025-04-04 03:17:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية الجمعة، على إحدى واجهاتها البحرية محاولة تسلل ضمن المياه الإقليمية الأردنية.


وقال المصدر "إنه جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري قيام شخص يحاول التسلسل سباحة، داخل المياه الإقليمية الأردنية، وتم على الفور تحريك زوارق رد الفعل السريع البحري إلى الموقع، وتم ضبط المتسلل وتحويله للجهات ذات الاختصاص".


وأكد المصدر أن القوة البحرية والزوارق الملكية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للمملكة، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

MENAFN04042025000208011052ID1109392005

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