ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة

وكتب الرئيس الأميركي "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة"، مؤكدا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

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