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ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة

ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة

2025-04-04 03:17:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حض دونالد ترامب الجمعة عبر منصته تروث سوشال رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة، قبيل مداخلة للأخير.


وكتب الرئيس الأميركي "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة"، مؤكدا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

الرياض

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