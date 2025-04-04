ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة

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ترامب يحض رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حض دونالد ترامب الجمعة عبر منصته تروث سوشال رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة، قبيل مداخلة للأخير.
وكتب الرئيس الأميركي "سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة"، مؤكدا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.
الرياض
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