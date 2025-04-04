الناتو: الولايات المتحدة ستحول تركيزها العسكري إلى آسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته أنه يأمل أن تحول الولايات المتحدة تركيزها العسكري نحو آسيا "دون مفاجآت" بالنسبة لأوروبا.وقال روته لوكالة "فرانس برس": "إنهم (الولايات المتحدة) سيركزون أكثر على آسيا، وهو ما يعني على المدى البعيد على الأرجح أنهم سيضطرون إلى تغيير ميزان القوى (القوات العسكرية). أعتقد وأتوقع أن يتم هذا دون مفاجآت".



كما أكد أن القوات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك القوات النووية، لا تزال موجودة في أوروبا حتى الآن.



وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا أوروبا بسبب مساهمتها المنخفضة في قدرة حلف "الناتو" الدفاعية، وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.



وبدوره أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تخطط بعد لتقليص وجودها العسكري في أوروبا.

RT