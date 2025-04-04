العراق يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدرسة دار الأرقم في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية العراق، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء العدوان الإسرائيلي على مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم في غزة، الذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياءِ.



وبحسب بيان للخارجية العراقية صدر اليوم الجمعة: إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنّته القوات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياءِ الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح شرق مدينة غزة".



وأضاف البيان أنها "تدين أيضا بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".



وجدد البيان "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى، "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".



بترا