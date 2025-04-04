العراق يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدرسة دار الأرقم في غزة

العراق يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدرسة دار الأرقم في غزة
وبحسب بيان للخارجية العراقية صدر اليوم الجمعة: إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنّته القوات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياءِ الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح شرق مدينة غزة".
وأضاف البيان أنها "تدين أيضا بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".
وجدد البيان "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى، "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
بترا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين