  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
العراق يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدرسة دار الأرقم في غزة

العراق يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدرسة دار الأرقم في غزة

2025-04-04 03:17:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية العراق، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء العدوان الإسرائيلي على مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم في غزة، الذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياءِ.


وبحسب بيان للخارجية العراقية صدر اليوم الجمعة: إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنّته القوات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياءِ الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح شرق مدينة غزة".


وأضاف البيان أنها "تدين أيضا بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".


وجدد البيان "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى، "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".


بترا

MENAFN04042025000208011052ID1109392001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث