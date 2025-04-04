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15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد

15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد

2025-04-04 03:17:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ عدد زوار تلفريك عجلون منذ بداية عطلة عيد الفطر ولغاية اليوم الجمعة 15 ألف زائر محليًا وخارجيًا.


وقال مدير المنطقة التنموية في التلفريك طارق المعايطة، إن كوادر تشغيل وصيانة التلفريك، أنهت أعمال الصيانة النصف سنوية بكفاءة عالية خلال الأسبوع الأخير من رمضان بإشراف مهندسين مؤهلين من الشركة المُصنعة.


وأشار إلى أن التلفريك يواصل استقبال الزوار لترسيخ مكانته كوجهة سياحية رئيسية في المملكة ضمن رؤية تنموية مستدامة.

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