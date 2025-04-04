الملك يعود إلى أرض الوطن

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الملك يعود إلى أرض الوطن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي عمل إلى ألمانيا وبلغاريا.
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