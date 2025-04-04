يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل
وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود البلدية للتعاون مع القطاع الخاص في توفير سبل التوظيف للشباب من أبناء المدينة وغيرها من المناطق التي يبحث شبابها عن فرص عمل وللتخفيف من البطالة المرتفعة، مشيرًا إلى أن الفعالية تقام في قاعة الملك عبد الله الثاني التابعة للبلدية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وسيتم تقديم الطلبات والمقابلة فورًا للتسهيل على المتقدمين والتسريع في عملية التشغيل.
ودعا الزيناتي الشباب الباحثين عن عمل من عمر 18 إلى 45 عامًا للمبادرة بالمشاركة والتعرف على الوظائف المطلوبة واستغلال الفرصة للحصول على الوظيفة والبدء بالعمل، مشيرًا إلى إمكانية التعرف على المهن المطلوبة حسب الإعلان على صفحة البلدية على فيسبوك.
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