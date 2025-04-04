يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستضيف بلدية الرصيفة يوم غدا السبت يوما وظيفيا تقيمه إحدى شركات التغذية في القطاع الخاص لتوفير حوالي 350 فرصة عمل للذكور في وظائف ومهن متنوعة.



وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود البلدية للتعاون مع القطاع الخاص في توفير سبل التوظيف للشباب من أبناء المدينة وغيرها من المناطق التي يبحث شبابها عن فرص عمل وللتخفيف من البطالة المرتفعة، مشيرًا إلى أن الفعالية تقام في قاعة الملك عبد الله الثاني التابعة للبلدية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وسيتم تقديم الطلبات والمقابلة فورًا للتسهيل على المتقدمين والتسريع في عملية التشغيل.



ودعا الزيناتي الشباب الباحثين عن عمل من عمر 18 إلى 45 عامًا للمبادرة بالمشاركة والتعرف على الوظائف المطلوبة واستغلال الفرصة للحصول على الوظيفة والبدء بالعمل، مشيرًا إلى إمكانية التعرف على المهن المطلوبة حسب الإعلان على صفحة البلدية على فيسبوك.