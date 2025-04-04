المقاولين تعقد اجتماع هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للنقابة، اليوم الجمعة، في دار النقابة بدير غبار، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات.



وقال نقيب المقاولين، فؤاد الدويري، إن هذا الاجتماع يُعقد استنادًا لأحكام المادة (21/أ) والمادة (22/أ، ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته، وهو قانوني بمن حضر.



وصادقت الهيئة العامة للنقابة على التقريرين المالي والإداري لعام 2024 بعد مناقشتهما مع مجلس النقابة، كما صادقت على الميزانية العمومية لعام 2025 بموافقة الأغلبية، وانتخبت مدقق الحسابات.

كما شكّلت الهيئة العامة لجنة للإشراف على الانتخابات المزمع عقدها يوم الجمعة القادم الموافق 11/4/2025.



وأشار الدويري، في كلمته أمام الهيئة العامة، إلى أن المجلس واجه تحديات كثيرة منذ تسلّمه إدارة النقابة، إلا أنه أخذ على عاتقه العديد من القرارات المهمة التي كان لها أثر واضح في قطاع المقاولات.



وقد عمل مجلس النقابة عن كثب، ومنذ توليه المسؤولية، على حل كافة الصعوبات والمستجدات التي تواجه المقاولين من خلال الزيارات الرسمية للوزارات والهيئات الرسمية، والسعي الدائم في كل اتجاه يحقق النفع للمقاول، مؤكدًا في كافة المحافل على أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد واستمرار نشاطه.



واستعرض الدويري الإنجازات التي حققها المجلس خلال عام 2024، والتحديات التي تطلبت العمل المستمر لتذليلها أمام المقاول الأردني.



وأكد الدويري، أن مجلس النقابة عمل بكافة الطرق الممكنة للحفاظ على حقوق المقاول الأردني، وتذليل العقبات التي واجهها القطاع، والحفاظ على دور القطاع في تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير قدرات شركات المقاولات المحلية لتمكينها من الانفتاح.



كما سعى إلى تعزيز ملف إعادة الإعمار والتعاون مع الدول العربية، من خلال زيارات ولقاءات متعددة مع مختلف الجهات، لبحث وتعزيز سبل التعاون مع المقاول الأردني ومجابهة التحديات التي تعيق دخوله في مشاريع إعادة الإعمار في دول الجوار.