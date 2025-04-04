  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا

تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا

2025-04-04 03:17:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا اليوم الجمعة.


وأظهرت البيانات، أن أسعار الغاز الأوروبي انخفضت إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر.


وحسب شبكة (سي إن بي سي) انخفض سعر عقد الشهر الأقرب استحقاقاً في بورصة هولندا للغاز 3.02 يورو، أي 7.7 بالمئة إلى 36.45 يورو لكل ميغاوات/ساعة، أي 11.78 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.


كما ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في التعاملات الفورية في آسيا عند أدنى مستوى منذ نحو ستة أشهر.


بترا

MENAFN04042025000208011052ID1109391996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث