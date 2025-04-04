تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا اليوم الجمعة.



وأظهرت البيانات، أن أسعار الغاز الأوروبي انخفضت إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر.



وحسب شبكة (سي إن بي سي) انخفض سعر عقد الشهر الأقرب استحقاقاً في بورصة هولندا للغاز 3.02 يورو، أي 7.7 بالمئة إلى 36.45 يورو لكل ميغاوات/ساعة، أي 11.78 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.



كما ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في التعاملات الفورية في آسيا عند أدنى مستوى منذ نحو ستة أشهر.



بترا