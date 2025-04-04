السالمية يسقط القادسية بـ الأربعة

يحيى حميدان

تغلب السالمية على القادسية 4-2 مساء اليوم (الجمعة) على ستاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الأولى من منافسات مجموعة البطولة ضمن دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.

ورفع "السماوي" رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد "الأصفر" عند 35 نقطة في المركز الثالث، وأقلقت هذه الهزيمة جماهير الفريق القدساوي قبل أيام من خوض ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج أمام دهوك العراقي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد محمد الحمد.

وتقدم القادسية بهدف مبكر بعد تسديدة جميلة وقوية من الشاب أحمد بودي من خارج منطقة الجزاء وسكنت كرته شباك حارس السالمية عبدالرحمن الفضلي (4).

واستطاع "السماوي" أن يعادل النتيجة بتوقيع التونسي عماد اللواتي من ركلة جزاء احتسبها الحكم الإماراتي عادل النقبي بعد عرقلة مدافع "الأصفر" فيصل الشطي للمهاجم معاذ الأصيمع (9).

وتعملق حارس السالمية عبدالرحمن الفضلي في التصدي لركلتين حرتين مباشرتين نفذهما قائد القادسية بدر المطوع في الدقيقتين 14 و22.

وسنحت فرصة ذهبية لـ "السماوي" للتقدم بعد تمريرة بينية مثالية من فواز عايض لليبي السنوسي الهادي، لكنه سدد الكرة بالشباك الخارجية لمرمى حارس "الأصفر" خالد الرشيدي (27).

وجاء هدف السالمية الثانية بـ "نيران صديقة" بعدما حاول محترف القادسية النيجيري دانييل جيبولا إبعاد الكرة، الا أنه سددها في جسد زميله الجزائري حسين دهيري وذهبت مباشرة في مرمى فريقهما (33)، لينتهي الشوط الأول بتفوق السالمية على القادسية 2-1.

وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة الأداء بين الطرفين لرغبتهما في تحقيق نقاط المباراة، وسجل "السماوي" الهدف الثالث من ركلة ركنية نفذها فواز عايض وتعامل عماد اللواتي مع الكرة كما يجب بعدما وضعها برأسه في مرمى "الأصفر" (58).

وقلص الفريق القدساوي النتيجة من ركلة جزاء احتسبها الحكم النقبي لوجود لمسة يد على لاعب السالمية أحمد بومريوم، لينفذها المغربي مهدي برحمة بنجاح، محرزا الهدف الثاني لفريقه (78).

وأعاد "السماوي" الفارق لسابق عهده من ركلة حرة نفذها فواز عايض وأطلقها المدافع السوري عمرو ميداني برأسية قوية في مرمى حارس "الأصفر" خالد الرشيدي (84)، وبقيت النتيجة بفوز السالمية على القادسية 4-2 حتى صافرة النهاية.

وأنذر الحكم النقبي كلا من محمد الهويدي وعماد اللواتي (السالمية)، وخالد صباح (القادسية).