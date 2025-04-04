للمرة الثانية ترامب يعلن تمديد عمل تيك توك
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لتمديد عمل تطبيق "تيك توك" لمدة 75 يومًا إضافية، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية لا تسعى لإغلاق التطبيق، بل تعمل على التوصل إلى اتفاق مناسب يضمن استمرار تشغيله في الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب أن هناك تقدمًا هائلًا في صفقة "تيك توك"، مشيرًا إلى أن المفاوضات اقتربت جدًا من الوصول إلى اتفاق نهائي.
من جانبها، نقلت شبكة ABC عن مصادر مطلعة أن شركة وول مارت تدرس الانضمام إلى صفقة شراء "تيك توك"، في خطوة قد تعزز من فرص إتمام الاتفاق قريبًا.
ويواجه تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو، إمكانية الحظر في الولايات المتحدة إذا لم توافق شركته الأم الصينية "بايت دانس" على صفقة بحلول 5 أبريل الجاري.
وفي يناير، توقف التطبيق عن العمل لأقل من يوم قبل أن يوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُؤجل تطبيق قانون يُلزم شركة بايت دانس ببيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة وإلا سيُحظر في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن روابط المنصة بالصين.
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