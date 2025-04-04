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للمرة الثانية ترامب يعلن تمديد عمل تيك توك

للمرة الثانية ترامب يعلن تمديد عمل تيك توك

2025-04-04 03:09:27
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لتمديد عمل تطبيق "تيك توك" لمدة 75 يومًا إضافية، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية لا تسعى لإغلاق التطبيق، بل تعمل على التوصل إلى اتفاق مناسب يضمن استمرار تشغيله في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن هناك تقدمًا هائلًا في صفقة "تيك توك"، مشيرًا إلى أن المفاوضات اقتربت جدًا من الوصول إلى اتفاق نهائي.

من جانبها، نقلت شبكة ABC عن مصادر مطلعة أن شركة وول مارت تدرس الانضمام إلى صفقة شراء "تيك توك"، في خطوة قد تعزز من فرص إتمام الاتفاق قريبًا.

ويواجه تطبيق تيك توك الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو، إمكانية الحظر في الولايات المتحدة إذا لم توافق شركته الأم الصينية "بايت دانس" على صفقة بحلول 5 أبريل الجاري.

وفي يناير، توقف التطبيق عن العمل لأقل من يوم قبل أن يوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُؤجل تطبيق قانون يُلزم شركة بايت دانس ببيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة وإلا سيُحظر في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن روابط المنصة بالصين.

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