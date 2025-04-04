وزير الصحة يطلق استبيانا لقياس التحديات وفرص التحسين في بيئة العمل عبر الحلول الرقمية

وزير الصحة يطلق استبيانا لقياس التحديات وفرص التحسين في بيئة العمل عبر الحلول الرقمية
عبدالكريم العبدالله
أطلق وزير الصحة د.أحمد العوضي «استبيانا» مخصصا لفهم التحديات اليومية التي يواجهها العاملون في الوزارة واستكشاف فرص التحسين الممكنة من خلال الحلول الرقمية الحديثة.
وأكد الوزير العوضي في رسالته الموجهة لموظفي الوزارة أن مشاركة الموظفين في هذا الاستبيان تعد محورية لنجاح هذا الجهد، حيث ستسهم في رسم صورة دقيقة عن الوضع الحالي، وتمكين صناع القرار من اتخاذ خطوات عملية مبنية على الاحتياجات الفعلية للعاملين، بما يضمن بيئة عمل أكثر كفاءة وتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين والمقيمين.
ودعا الوزير العوضي جميع العاملين إلى المشاركة الفاعلة في الاستبيان ونشره بين المسؤولين والموظفين التنفيذيين في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الآراء والملاحظات التي سيقدمها المشاركون تمثل الركيزة الأساسية لجهود التطوير والتحسين.
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