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وزير الصحة يطلق استبيانا لقياس التحديات وفرص التحسين في بيئة العمل عبر الحلول الرقمية

وزير الصحة يطلق استبيانا لقياس التحديات وفرص التحسين في بيئة العمل عبر الحلول الرقمية

2025-04-04 03:09:26
(MENAFN- Al-Anbaa)

عبدالكريم العبدالله

أطلق وزير الصحة د.أحمد العوضي «استبيانا» مخصصا لفهم التحديات اليومية التي يواجهها العاملون في الوزارة واستكشاف فرص التحسين الممكنة من خلال الحلول الرقمية الحديثة.

وأكد الوزير العوضي في رسالته الموجهة لموظفي الوزارة أن مشاركة الموظفين في هذا الاستبيان تعد محورية لنجاح هذا الجهد، حيث ستسهم في رسم صورة دقيقة عن الوضع الحالي، وتمكين صناع القرار من اتخاذ خطوات عملية مبنية على الاحتياجات الفعلية للعاملين، بما يضمن بيئة عمل أكثر كفاءة وتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين والمقيمين.

ودعا الوزير العوضي جميع العاملين إلى المشاركة الفاعلة في الاستبيان ونشره بين المسؤولين والموظفين التنفيذيين في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الآراء والملاحظات التي سيقدمها المشاركون تمثل الركيزة الأساسية لجهود التطوير والتحسين.

MENAFN04042025000130011022ID1109391902

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