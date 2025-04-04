2100 كيلومتر مربع ملوثة بالألغام في العراق

2100 كيلومتر مربع ملوثة بالألغام في العراق
وذكرت البعثة في بيان بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام " أن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة تشكل تهديدًا مستمرًا على حياة المدنيين وتحول دون عودة العائلات النازحة وتقيد إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية وتبطئ من جهود إعادة الإعمار.
من جانبها كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة“ يونيسف” في بيان لها اليوم عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 314 طفلاً خلال السنوات الخمس الماضية جراء الألغام في العراق.
وأكدت ساندرا لطوف ممثلة منظمة اليونيسف في العراق ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال من مخاطر الألغام وقالت إن لكل طفل الحق في طفولة آمنة ومستقرة، خالية من تهديد الألغام والمخلفات الحربية.
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