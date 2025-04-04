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2100 كيلومتر مربع ملوثة بالألغام في العراق

2100 كيلومتر مربع ملوثة بالألغام في العراق

2025-04-04 03:03:46
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، اليوم عن أن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة في العراق تمتد على مساحةٍ تقدر بـ 2,100 كيلو متر مربع أي ما يعادل نحو 300,000 ملعب كرة قدم، منوهة إلى أن الألغام تسببت بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 78 شخصاً بين عامي 2023 و2024 .

وذكرت البعثة في بيان بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام " أن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة تشكل تهديدًا مستمرًا على حياة المدنيين وتحول دون عودة العائلات النازحة وتقيد إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية وتبطئ من جهود إعادة الإعمار.

من جانبها كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة“ يونيسف” في بيان لها اليوم عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 314 طفلاً خلال السنوات الخمس الماضية جراء الألغام في العراق.

وأكدت ساندرا لطوف ممثلة منظمة اليونيسف في العراق ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال من مخاطر الألغام وقالت إن لكل طفل الحق في طفولة آمنة ومستقرة، خالية من تهديد الألغام والمخلفات الحربية.

MENAFN04042025000110011019ID1109391871

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